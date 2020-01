10 alimenti che ti aiutano a sgonfiare la pancia

La pancia gonfia provoca disagio a molte persone e rende la vita quotidiana difficile. La pancia gonfia non è causata solo dal cibo, si può avere anche per quelli che hanno l’intestino irregolare, le intolleranze alimentari, la sindrome premestruale. Poi ci sono dei comportamenti che evitandoli dimezzano il formarsi del gonfiore: attenzione all’alcol e al sale, camminare per almeno 30 minuti al giorno.

Andiamo a vedere quali sono i 10 cibi che contrastano il formarsi della pancia gonfia

1)Il sedano: possiede un alto contenuto di acqua, è disintossicante e aiuta ad eliminare le tossine.

2)Le lenticchie: posseggono un’alta quantità di fibre e favoriscono la digestione, sono ricchi di potassio e vanno a contrastare il gonfiore della pancia.

3)Acqua calda e limone: aiuta molto a ridurre la quantità di sale nel corpo contrastando il gonfiore.

4)Lo zenzero: alimento molto consigliato, basta mezzo cucchiaino tritato che può già bastare per potere avere grandi benefici per il nostro corpo.

5)Lo yogurt: quello più indicato è quello che contiene fermenti lattici vivi, quello che viene usato per non provocare il gonfiore della pancia è quello bianco intero possibilmente senza zuccheri aggiunti.

6)Il rosmarino: aiuta molto la digestione ed è utilissimo ad eliminare i gas intestinali.

7)L’anguria: ha proprietà diuretiche naturali ed è uno dei frutti più efficaci che viene usato per il gonfiore.

8)Asparagi: molto usati per chi soffre di gonfiore della pancia, hanno proprietà che aiutano la digestione.

9)Le banane: si definisce una frutta molto nutritiva e un pò pesante, ma non lo è, aiuta la digestione e sgonfia la pancia.

10)L’ananas: è un frutto con poche calorie e molto digeribile, non fa gonfiare la pancia.

