10 consigli per passare le feste in famiglia nel modo più sereno possibile

Arrivano le feste che partono da Natale, passando per Capodanno e arrivando fino alla Befana. In molti casi e per molte famiglie è l’occasione per incontrarsi con i parenti che non vedono da tempo, c’è chi per lavoro si allontana e sceglie queste feste per ricongiungersi ai propri cari.

Vediamo quali sono i 10 modi per passarle in modo sereno con la propria famiglia

1)Vai alle origini: se ancora non sei al corrente, chiedi alle persone più anziane le tue origini, fatti raccontare di quando eri piccolo/a e mettiti a confronto con loro.

2)Dedicati ai bambini e agli anziani: tieni sempre bene in mente che la festa del Natale è dedicata ai bambini e agli anziani, non agli adulti.

3)Ascolta con interesse: non devono essere solo le giornate delle abbuffate, fatti raccontare dalle tue nonne come passavano il Natale ai loro tempi.

4)Anche solo scrivendo, apriti: prova a scrivere una lettera ad ognuno di loro, in particolare a chi non hai mai avuto il coraggio di dire quelli che pensi di lui/lei.

5)Approfittane per chiartrti: se c’è qualcuno della famiglia con cui hai qualcosa da chiarire, il Natale può essere l’occasione giusta.

6)Vedi di non sprecare le occasioni: non dare per scontato che i tuoi genitori ci siano sempre, pensa che questo potrebbe essere l’ultimo Natale che stanno con te, vedi di non abbandonarli.

7)Abbraccia e stringi le mani: appena ti è possibile, e Natale è l’occasione giusta, abbraccia o dai le mani a tutti i tuoi familiari, se non lo fai un giorno potresti rimpiangerlo.

8)Non avere aspettative, in particolare a quelle inutili: non aspettarti di essere compreso/a perché è Natale, provola a capire da solo/a con chi ti ha messo al mondo.

9)Fatti un pò di domande, ma quelle giuste: cerca di capire perché all’interno della tua famiglia ci sono cose che ti danno fastidio, fatichi a riconoscerlo che non è proprio tutta colpa loro.

10)Devi agire: ogni anno per voi è un inferno, quest’anno cercate di essere deciso/a e cercate di cambiare le cose, rendetelo un Natale diverso.

