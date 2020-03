10 Tendenze di Logo del 2020: Previsione di Logaster

Giunti al termine del primo trimestre dell’anno con una panoramica a quello che è accaduto nel 2019, facciamo una panoramica dei 12 mesi dello scorso anno. Questa volta, però, invece di guardare indietro, abbiamo deciso di dare una sbirciatina al futuro. In questo articolo abbiamo descritto le tendenze più attese che dovrebbero caratterizzare l’industria del design del logo nel 2020.

Semplificazione

La semplificazione si è evoluta da un capriccio della moda a una vera e propria filosofia di design. Qual è il segreto del suo successo nel tempo? Oltre ad essere una gioia per gli occhi, il design minimalista si distingue per la sua praticità e versatilità. Elementi limitati e una disposizione coerente permettono all’occhio di “spostarsi” sul design senza incontrare ostacoli visivi. Questo permette allo spettatore di carpire istantaneamente le informazioni visive e di concentrarsi sui dettagli principali. Un logo sintetico non distrae lo spettatore con elementi non necessari, il che è molto importante quando si hanno solo pochi secondi per lasciare una prima impressione.

Geometria originale

C’è qualcosa di senza tempo nella geometria. Non sei d’accordo? I graphic designer hanno continuato a sfruttare le possibilità pressoché infinite delle forme geometriche, e il 2020 non farà eccezione. Tuttavia, questa volta, vedremo la geometria come non l’abbiamo mai vista prima! Invece delle generiche composizioni bidimensionali, i designer lavoreranno con volumi, curve e intrecci. Ci sono ancora così tante cose da esplorare! Preparati a vedere bellissimi mosaici geometrici nel tipico stile low-poly che deve le sue origini dalla modellazione 3D.

Font inusuali

Tra tutti i loghi, il 30% è costituito da disegni testuali senza elementi grafici, il 65% comprende sia il testo che la grafica e il 5% è caratterizzato solo da un’icona. Come puoi vedere, il testo continua ad essere uno strumento molto potente per la creazione di design aziendali. Nel 2020, vedremo alcune innovazioni attese da tempo nel campo della tipografia. I designer presenteranno delle audaci unioni di caratteri nuovi e familiari. Proprio come la geometria, la tipografia possiede un enorme potere creativo. I designer che hanno una visione nuova non avranno problemi a sfruttarne il potenziale!

Gradazioni

I gradienti sono un’altra tendenza di lunga data che hanno fatto parte delle nostre liste di tendenze popolari più di una volta. Nel 2020, i gradienti saranno utilizzati per lo più nei loghi minimalisti come un modo ingegnoso per aggiungere una sfumatura intricata al design. Giocando con la saturazione e la trasparenza, è possibile ottenere numerose soluzioni visive, ognuna con una storia unica. Non vediamo l’ora di vedere come i designer riusciranno a padroneggiare quelle sfumature pazzesche!

Design disordinato

Nel 2018 i designer hanno cercato di utilizzare l’intero spazio del logo per trasmettere le loro idee e i loro messaggi creativi. Non è rimasto inutilizzato nemmeno un centimetro! Nel 2019, a questa discutibile tendenza ha fatto seguito il trionfo dello spazio vuoto, che ha permesso allo spettatore di concentrarsi sull’essenza. L’anno prossimo il disordine tornerà di moda! Questa volta, però, non sarà fatto per aggredire visivamente lo spettatore ma, piuttosto, per rendere un logo emotivamente intenso e suggestivo. Questo è un modo geniale per far parlare un design. Vedremo se i designer avranno sufficiente intuito artistico per evitare di oltrepassare la sottile linea di confine tra il kitsch e l’arte.

Disposizione caotica

Speriamo che il 2020 sarà l’anno dei progetti complessi, dinamici e anche caotici. Per quanto strano possa sembrare, il caos può essere tenuto sotto controllo! Disponendo gli elementi del vostro logo in modo asimmetrico, è possibile creare un risultato audace ed eccentrico. Una protesta così elegante contro le regole di design stabilite è sicuramente capace di catturare l’attenzione dei potenziali clienti! Un importante promemoria: Assicurati che i tuoi esperimenti con la disposizione non interferiscano con la chiara percezione del tuo design.

Lettere geometriche

Abbiamo già decantato l’infinita popolarità della geometria e della tipografia originale. Ma cosa ne pensi dell’abbinamento di queste due grandi tendenze? Se fai fatica a immaginare il risultato, tieni gli occhi aperti per il 2020! Le lettere composte da forme geometriche sono proprio il tipo di trucco di design che suscita l’interesse per il tuo marchio. Aspetta un attimo… Siamo solo noi, o i gradienti sembrano un’aggiunta perfetta a questa curiosa tendenza? Se dipinti con colori che sfumano l’uno nell’altro, il tuo logo attirerà l’attenzione!

Emblemi

La tendenza alla semplificazione ha interessato anche gli emblemi, creando un bell’esempio di compromesso nel design del logo. Gli emblemi sono notoriamente design molto sofisticati che richiedono molta abilità per essere perfetti. Tuttavia, sotto l’influenza del minimalismo, gli emblemi hanno subito grandi cambiamenti, diventando più sintetici e, quindi, più facili da comprendere. Allo stesso tempo, sono riusciti a mantenere la loro complessità rivelatrice. Il team di Logaster muore dalla voglia di vedere questa nuova generazione di emblemi!

In scala

Nel 2019, l’attenzione ai dettagli è stata una tecnica estremamente apprezzata nel web design. Scalando alcune parti di un logo verso l’alto o verso il basso, i designer hanno creato un ordine gerarchico di elementi. Questo metodo è stato utilizzato particolarmente bene nei logotipi. Nel 2020 i designer continueranno a esplorare questa direzione artistica. Ci aspettiamo di vedere un maggior numero di elementi in scala nei loghi aziendali. Questo è un ottimo modo per guidare l’occhio dello spettatore verso quelle cose che comunicano il messaggio del proprio marchio.

Distruzione del testo

Come avrai notato, molte delle tendenze del 2019 si prolungano nel nuovo anno dopo aver attraversato una trasformazione. Un buon esempio è la tendenza a utilizzare frammenti perduti. Questa tendenza fa sì che un logo sembri visivamente incompleto ma ben leggibile. Un disegno può essere privo di una lettera, avere una linea vaga o un colore sbiadito, ecc. Nel 2020, i frammenti perduti faranno parte di una tendenza più grande chiamata “distruzione del testo”. Nonostante il suo nome inquietante, vi assicuriamo che si tratta di una tecnica molto curiosa per far risaltare il tuo logo.

In questo articolo abbiamo parlato delle tendenze più interessanti che saranno presenti nel 2020. Ci auguriamo che tu possa aver trovato queste informazioni utili per creare un logo competitivo per il tuo marchio. Per quanto ci riguarda, riteniamo che la nostra missione sia stata completata perché ora sei assolutamente pronto per il 2020!

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube