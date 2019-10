100 Iene ricordano Nadia Toffa, la commovente puntata di ieri

Torna uno dei programmi di punta di Mediaset, torna il programma dalla parte delle persone, torna Le Iene. Purtroppo, a malincuore, questa nuova edizione si vede privata di una grande persona, un grande giornalista, una grande professionista che ha davvero dato tanto al programma e si è fatta amare per come è. Manca Nadia Toffa. Molti avevano pensato che il programma almeno quest’anno non sarebbe stato trasmesso, altri si chiedevano che fine avesse potuto fare, eppure il programma è tornato. Alla prima puntata di ieri ci sono state ben cento Iene che hanno ricordato Nadia Toffa. Già è destinato a riecheggiare un altro insegnamento della giornalista: “Ci ha insegnato che non conta quanto vivi ma come vivi”, ha detto Alessia Marcuzzi a nome di tutti.

Torna il programma Le Iene senza Nadia Toffa, 100 Iene la ricordano così

A dire le prima parole è Alessia Marcuzzi, anche lei volto noto del programma che con la sua frase “Abbiamo pensato tanto a come iniziare questa puntata senza di lei”, ha fatto capire che non è stato facile iniziare la nuova stagione senza Nadia Toffa.

Sono ritornati volti passati del programma che hanno lavorato come conduttori e come inviati, tutti insieme per ricordare la Iena Nadia Toffa.

“Volevamo stare qui e in qualche modo festeggiare la vita. Questo voleva Nadia. Diceva sempre così. Sorrideva sempre. Lei aveva sempre il sorriso stampato in faccia”, ha detto Alessia.

“Diceva sempre che non conta quanto vivi ma come vivi. Nadia ha fatto sempre quello che voleva fare nella sua vita. Voleva fare la Iena fin da studentessa. Voleva indossare questa giacca e questa cravatta. Nadia ha vinto perché ha vissuto come voleva”.

In anteprima c’è stato un video inedito di 20 minuti la cui protagonista è Nadia Toffa, scomparsa lo scorso 13 agosto.

Il video è scelto e pensato come saluto.

Una puntata ricca di emozioni, quindi, quella di ieri.

Leggi anche:

Nadia Toffa, alla puntata di inizio mancano alcuni volti noti e scoppia la polemica

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062