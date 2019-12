11 cibi da evitare assolutamente: sono ricchi di trigliceridi

Iniziamo a definire i trigliceridi e diciamo che sono una componente del grasso animale e dell’olio vegetale. Se nel sangue arriva una quantità superiore ai 180 mg/dl si rischiano malattie cardiovascolari, obesità, diabete, ipotiroidismo, problemi al fegato, al cuore, ai reni. Diciamo anche che una quantità giusta di trigliceridi al nostro corpo servono, da loro riceviamo energia oppure vengono depositate; importante non superare il fabbisogno e seguire una dieta bilanciata.

Andiamo a vedere quali sono gli 11 cibi da evitare quanto più possibile

1)L’alcol: in generale le bevande alcoliche dovrebbero essere abolite nella nostra dieta, un bicchiere di vino rosso controlla il colesterolo ma fa aumentare i trigliceridi

2)Gli oli per frittura: alzano di molto i trigliceridi, non vale solo oper gli oli, il discorso vale anche per olio di palma, olio di cocco, lardo, burro

3)I carboidrati raffinati: tutto quello che è bianco come il pane, la pasta, la farina raffinata e il riso fanno alzare i trgliceridi

4)I cereali processati: l’esempio può essere la farina bianca, contiene zucchero, viene metabolizzato in fretta e fanno alzare i trigliceridi

5)Lo zucchero: i dolci in generale e il gelato sono ricchi di zuccheri, sono totalmente da evitare

6)I cibi industriali: un pò tutti i cibi che compriamo confezionati hanno elevati contenuti di grassi e zuccheri, particolare attenzione a carne e insaccati

7)I frutti di mare: cozze, aragoste, gamberi e vongole devono essere usate con moderazione, contengono trigliceridi

8)Grassi saturi di origine naturale: carne macinata e hamburger contengono trigliceridi come carne e pesce conservati sott’olio, pollo fritto, salumi

9)I latticini: il latte e i latticini fatti con il latte intero, contengono trigliceridi, anche alcuni yogurt, la panna

10)Le bibite gassate: tutte le bibite gassate e i succhi di frutta industriali sono zeppi di zuccheri e grassi, lontani anche dal tè dolce

11)Gli ortaggi: da evitare in tutti i modi che contengono trigliceridi sono le fave, i fagioli, il mais, le patate e i piselli

