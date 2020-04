11 cibi ricchi di trigliceridi che dovrebbero essere evitati

Un numero elevato di trigliceridi nel sangue potrebbe essere molto pericoloso e causare malattie cardiovascolari, rilevandosi dei grandi nemici per la salute. A parte le malattie cardiovascolari possono generare anche diabete, ipotiroidismo, problemi al fegato, ai reni, può provocare obesità.

Ecco i cibi nemici della nostra salute e ricchi di trigliceridi

Possiamo iniziare a dire che una parte di trigliceridi serve al nostro corpo, in quanto essi, rilasciati nel sangue, vengono usati per trarne energia o vengono conservati. Se però si ingeriscono più calorie di quelle necessarie i trigliceridi saranno più alti ed è in questo caso che è meglio avere una dieta bilanciata.

Ecco qui una lista di cibi ricchi di grassi, che dovremmo comunque assumere in modo molto moderato:

I cibi industriali: sono la maggior parte dei cibi confezionati che acquistiamo, con elevati livelli di grassi e zuccheri. Le bibite gassate: state alla larga dai succhi di frutta industriali, il tè dolce e tutte le bibite gassate. Gli ortaggi: se si soffre di trigliceridi alti gli ortaggi da evitare sono fave, fagioli, mais, piselli e patate. I carboidrati raffinati: attenzione al pane bianco, alla farina raffinata, alla pasta e al riso bianco Latticini prodotti con latte intero: in particolare bisogna fare attenzione ad alcuni tipi di yogurt, alla panna, al gelato e a tutti i dolci, anche quelli fatti in casa con il latte intero. I cereali processati: un esempio è la farina bianca, contiene zuccheri, che vengono metabolizzati dal nostro corpo molto in fretta. Gli oli per frittura: bisogna fare molta attenzione a tutti gli oli usati per la frittura, e non solo, attenzione anche al lardo, al burro, all’olio di cocco e all’olio di palma. Grassi saturi di origine animale: pollo fritto, carne macinata e hamburger, carne e pesce conservati nell’olio, salumi. I frutti di mare: in genere si consiglia di mangiare il pesce, ma in questo caso bisogna evitare vongole, cozze, aragoste e gamberi. L’alcol: dovrebbe essere eliminatp; è consigliabile bere appena un bicchiere di vino rosso al giorno. Lo zucchero: i dolci in generale, ma anche il miele, il fruttosio, il saccarosio, il glucosio e lo sciroppo di mais.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube