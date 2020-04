12 giorni di permessi legge 104 dopo la cassa integrazione per Covid-19

Il decreto cura Italia ha predisposto per i lavoratori aventi diritto dei permessi legge 104, 12 giorni in più da distribuire per i mesi di marzo ed aprile. Le modalità di fruizione e retribuzione sono le stesse dei tre giorni al mese. Abbiamo risposto a molte domande in merito all’estensione delle 12 giornate chiarendo i vari aspetti della misura, un lettore ci chiede se può fruire dei permessi dopo la cassa integrazione Covid-19 di nove settimane.

Permessi legge 104 e cassa integrazione: 12 giornate ad aprile?

Un lettore ci scrive: Dal 23 marzo sto in cassa integrazione fino al17 aprile dovrei riprendere il lavoro il 20 aprire posso usufruire dei 12 giorni della legge104. Tenga conto che a marzo o usufruito solo di una giornata di 104, grazie.

Cosa prevede l’Inps?

Il messaggio Inps riporta: “In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese”.

Per chi ha marzo non ha fatto richiesta dei permessi in più può fare richiesta ad aprile e quindi potrà richiedere (3 + 12). In effetti i dodici giorni in più si possono fruire nel mese secondo la necessità non c’è una vera ripartizione come quelli effettivi dei tre giorni.

Quindi, lei dopo la cassa integrazione di nove settimane, può fare richiesta dei permessi legge 104.

Bisogna premettere che a differenza dei tre giorni al mese che se non li richiedi sono persi e non si possono cumulare con quelli del mese successivo, in via del tutto eccezionale, le 12 giornate in più per i lavoratori che non hanno fatto richiesta a marzo possono chiederli ad aprile.

Queste 12 giornate si esauriscono con il mese di aprile, nel senso che non potranno essere cumulate nei giorni successivi, sono state concesse per combattere l’emergenza in questi due mesi.

