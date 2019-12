20 centesimi di euro illegali: scopriamo storia e valore di questa strana moneta

La moneta da 20 centesimi vale un quinto di un euro. La moneta è a forma di fiore spagnolo, ovvero tonda con bordo che presenta 7 rientranze. Un lato è comune a tutti gli stati dell’UE in cui troviamo la scritta “20 Euro Cent”. Sul rovescio della moneta troviamo l’opera “Forme Uniche di Continuità nello Spazio”, di Boccioni.

Prima moneta da 20 centesimi nel 2002, anno in cui l’euro fu introdotto nell’eurozona.

Quanto valgono le monete da 20 centesimi? In condizioni normali il loro valore è di, appunto, 20 centesimi di euro. Se presentano errori di conio o particolarità e sono fior di conio possono arrivare anche a 55 euro.

I 20 centesimi illegali

Molte volte le storie delle monete sono affascinanti e intriganti. Anche per questo il collezionismo delle monete non si fa soltanto per denaro ma perchè ogni moneta ha una storia da raccontare.

Esiste però (anche se non dovrebbe esistere) una moneta da 20 centesimi frutto di un errore di conio clamoroso. Furono coniate, infatti, oltre 1milione di monete da 20 centesimi con anno di conio 1999 (anche se la moneta è stata emessa nel 2002). Le monete errate vennero ritirate e distrutte quasi tutte: ci furono, infatti, degli esemplari trafugati dalla Zecca prima della distruzione.

Legalmente queste monete non sono commercializzabili e sono, tra l’altro illegali. Se qualcuno vi fosse trovato in possesso potrebbe essere accusato di ricettazione.

In ogni caso siamo pronti a scommettere che ci sono moltissimi collezionisti disposti a pagare somme discrete per entrare in possesso della monetina illegale. Il valore dei 20 centesimi del 1999 non si conosce, ovviamente, ma se ne trovate (fortunatamente) una potreste avere tra le mani un piccolo tesoro.

Per approfondire si può leggere di altri errori di conio clamorosi (in un caso che hanno portato a lievitare in valore della moneta, nell’altro che l’hanno lasciato inalterato) nei seguenti articoli: 1000 lire con errore: quanto vale la moneta del 1997? e Monete rare da 1 centesimo: alcune possono valere fino a 2500 euro

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube