In Italia sembra che per poter far successo nella vita ci sia per forza bisogno del diploma di laurea, di anni di studio e di specializzazione. Per carità, il nostro messaggio non deve essere frainteso, l’istruzione, fin dall’asilo, è importante e se c’è qualcuno che vuole continuare su questa strada è solo da ammirare. Tuttavia, c’è un’alternativa. O meglio, ci sono 15 lavori che negli USA sono davvero una grande fonte di guadagno e non richiedono troppa forza fisica o intellettiva. Vediamo quali sono questi 15 lavori che permettono di guadagnare bene anche senza laurea.

Quali sono i lavori meglio pagati senza avere il diploma di laurea?

Partiamo dal gestore di trasporti, stoccaggio e distribuzione delle merci.

Negli USA, nell’anno 2018 il salario medio di Transportation, Storage and Distribution Manager, è arrivato ai 92.000 euro.

Altro lavoro ben pagato è quello dell’operatore di reattore nucleare.

Egli svolge come mansione quella di monitorare il corretto funzionamento della centrale. E come lo fa? Deve controllare gli edifici degli impianti, del reattore, delle macchine, i sistemi idrici, i locali annessi e le installazioni esterne.

Qualora qualcosa non andasse bene, è compito suo reagire. Lo stipendio medio si aggira attorno ai 72.000 euro.

Potrebbe far ridere, ma si può guadagnare sulla morte altrui e il tutto senza avere una particolare laurea. Stiamo parlando del lavoro di manager dei servizi funebri.

Anche qui lo stipendio medio è alto: 84mila euro.

Altro buon lavoro è quello del tecnico radiologo che in Italia richiede un percorso scolastico abbastanza lungo, per acquisire durante il corso universitario apposito competenze specifiche tecnico-sanitarie.

Negli USA c’è tutta un’altra musica: basta un diploma specifico, e si percepisce un salario medio di circa 54.000 euro.

Non è obbligatorio, ma in Italia è bene avere la laurea triennale, presso un’istituzione riconosciuta dalla Guardia Costiera per diventare capitano di una nave.

Invece, in America, per comandare traghetti e rimorchiatori basta avere un semplice diploma conseguito a 18 anni per guadagnare in media 72.000 euro.

Per fare il detective, poi, non c’è una scuola vera e proprio, basta essere bravi ed avere, così, anche un salario medio che si aggira attorno ai 76.000 euro.

Se poi volete provare il brivido potete provare a fare il manager di un casinò, il quale, contrariamente a quello che viene indicato dal nome, non necessita di laure.

Potrete avere nelle vostre tasche ben 77.000 euro.

Per fare l’installatore e collaudatore di ascensori ci vogliono solo un diploma di scuola secondaria e un lungo apprendistato, per arrivare a guadagnare 71.000 euro.

Un altro lavoro è il tutor dei vigili del fuoco: si necessita di un diploma specifico, ma si porta a casa 72.000 euro all’anno.

Da non confondere con il dentista, che necessita di una lunga laurea, l’igienista dentale percepisce uno stipendio medio di 23.000 euro. Qui, però, è richiesta una laurea di primo livello.

In America le cose cambiano: con un diploma specifico si portano a casa 67.000 euro all’anno.

Un altro lavoro molto richiesto e che porta un bel guadagno è lo sviluppatore di siti web.

Qui si necessita almeno di un un diploma specifico che ne attesta le competenze. Si parla di uno stipendio medio di 67.000 euro.

Il direttore di ufficio postale è anche un bel lavoro: in Italia si ha bisogno del diploma, in America no. In Italia si guadagnano 2.300 euro al mese, in Usa si superano i 5mila.

Citiamo anche il direttore di un’agenzia immobiliare che ha bisogno di un semplice diploma di scuola superiore. Si possono guadagnare anche 64.000 euro.

Altro lavoro è il supervisore dei meccanici, che in America ha bisogno di un diploma, per arrivare a guadagnare all’anno 62.000 euro.

Infine, finiamo con l’installatore di linee elettriche che necessita di un diploma e apprendistato. La paga annuale è di quasi 60.000 euro.

Leggi anche:

Pensione Ape sociale rifiutata: lavoro gravoso o contribuzione?

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062