Il lavoro è necessario per poter vivere e tirar su una famiglia, per sperare poi di arrivare ad una veneranda età e potersi godere il momento della pensione in totale relax. Purtroppo, ci sono però dei lavori piuttosto pericolosi che possono mettere a rischio in modo serio la vita del lavoratore. Vediamo quali sono,dunque, i venticinque lavori più pericolosi in tutto il mondo.

Quali sono i lavori più pericolosi del mondo?

25. Spazzino

In particolare, citiamo gli spazzini di Kiva, in Rwanda, che lavorano di notte in mezzo al traffico intenso e in quartieri poco raccomandabili.

24. Guida montana

Lavorare con la natura è bello, ma ci sono anche il ghiaccio, i dirupi, le rocce, il vento, la bassa pressione, e tante altre cose davvero pericolose che possono farci cambiare idea.

23. Carpentiere

Questo è uno dei lavori più pericolosi dato che il rischio di cadere da un ipotetico terzo piano è sempre dietro l’angolo.

Tornare a casa con un’anca rotta, un dito schiacciato, un’articolazione dislocata è, forse, una cosa anche normale per questo lavoro.

22. Stunt man

Sì, bello lavorare nel cinema, ma c’è il rischio di cadere giù per dirupi con un’automobile e saltare attraverso le fiamme.

21. Corriere

Chi fa il corriere può rischiare la vita ogni giorno per colpa degli altri: criminali oppure incidenti sono sempre in agguato.

20. Lottatore con coccodrilli e domatore di leoni

Questa categoria è estesa a tutti coloro che lavorano con animali selvaggi.

19. Riciclatore di rifiuti elettronici

Chi fa questo lavoro si ritrova ad avere a che fare con pezzi di computer rotti che devono essere selezionati e suddivisi, alcuni con sostanze chimiche che fuoriescono e si mescolano con l’acqua piovana.

Una cosa è certa, non fanno affatto bene alla salute.

18. Tecnico dell’alta tensione

Già di per se, lavorare con l’elettricità è pericoloso, se poi ci si mette il lavorare sull’alta tensione su tralicci molto, molto alti è anche peggio. Ci sta anche chi lavora appeso ad un elicottero.

17. Allevatore e agricoltore

Si ha a che fare con grossi animali, trattori, per lunghi orari di lavoro e altre condizioni stressanti.

16. Vigile del fuoco

Non è affatto facile entrare in un edificio in fiamme: loro lavorano per salvare le vite degli altri rischiando la loro.

15. Addetto ai tetti

Da citare sono le cadute e le precarie condizioni, colpi di sole e altri incidenti legati alle condizioni atmosferiche.

14. Poliziotto

Un lavoro che divide: c’è chi li stima e chi invece non li digerisce proprio a causa della corruzione, ma alcuni rischiano veramente la vita per gli altri come i vigili del fuoco.

13. Astronauta

Molti volevano fare l’astronauta da bambini, ma dall’inizio dei programmi aerospaziali russi e americani circa 430 astronauti sono andati nello spazio.

Si contano 34 morti e c’è il rischio del 7,5% di mortalità.

12. Guardia del corpo

O nel caso giuridico, la scorta, è un altro lavoro che salva gli altri, o li protegge, sacrificando la propria vita.

11. Operaio nei mattatoi

Non solo sfruttati, ma la percentuale di infortuni è più del triplo rispetto ad altri tipi di operai di fabbrica.

Gli infortuni sono conseguenze di richieste di maggiore velocità nella linea di produzione e agli operai viene chiesto di macellare fino a 50 animali all’ora.

10. Meccanico

Persone così si trovano a lavorare tra gas di scarico, prodotti chimici, e attrezzi pericolosi, e sono sempre in situazione di pericolo.

9. Operaio metallurgico

Costituiscono un pericolo i metalli e il calore, ma i problemi di salute arrivano anche a causa di inalazioni a vari agenti chimici ai quali sono esposti.

8. Soccorritore

Anche questo si aggiunge alla categoria di lavoratori che salvano la vita degli altri rischiando la loro.

7. Netturbino

Questi sono esposti a materiali pericolosi con cui devono lavorare per forza.

6. Artificiere

Trattasi di un lavoro militare, ci sono posti nel mondo completamente ricoperte di mine anti uomo. I governi mostrano poca sensibilità a queste situazioni,e il mercato privato viene a volte incaricato di rimuovere gli ordigni inesplosi.

5. Trasporto personale pubblico

Gli autobus e i treni, non sembrano, ma sono davvero pericolosi. Risciò, tuk tuk e taxi sono ad un livello nettamente superiore di rischio.

I pericoli provengono dalla strada, ma c’è il costante rischio di rapine o violenze.

4. Minatore

Il minatore è forse il lavoro più pericoloso per la salute di un uomo che tocca soprattutto ai suoi polmoni, c’è poi il pericolo costante di crolli e altre situazioni potenzialmente mortali.

3. Pilota d’aereo leggero

I grandi aerei di linea sono infatti un mezzo di trasporto molto sicuro. Ma se parliamo di piloti di aerei leggeri, la storia cambia.

2. Pescatore di profondità

Chi ce la farebbe a pescare tra acque profonde, notti lunghe, temperature glaciali e attrezzatura potenzialmente pericolosa?

1. Boscaiolo

Non sembrerebbe a causa dei film, ma questo lavoro è pericoloso quanto il pescatore in profondità

Leggi anche: Pensione a 63 anni, non serve lavoro precoce: chiarimenti

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062