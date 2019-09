3 giorni di permesso legge 104: spettano con l’articolo 3, comma 1?

La legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap, anche conosciuta come legge 104/1992, permette, in determinate circostanze, di fruire di 3 giorni di permesso mensili per il dipendente con disabilità ma anche per il familiare che lo assiste. Come abbiamo specificato, però, non sempre spetta il beneficio. Vediamo a quali lavoratori spetta rispondendo alla domanda di una nostra lettrice.

Permessi legge 104

La nostra lettrice ci chiede:

Buonasera, vorrei sapere con la legge 104 di non gravità art.3 comma1. Si possono avere i 3 giorni al mese al lavoro? Da premettere che io lavoro in un ospedale quindi azienda.sono tutelata oppure no?

L’articolo 33 della legge 104 prevede che il lavoratore con grave disabilità, o quello che assiste un familiare entro il terzo grado invalido con gravistà, possa fruire di 3 giorni al mese di permesso retribuito. La legge 104, ovvero la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritto delle persone handicappate, prevede delle agevolazioni non solo per il lavoratore disabile ma anche per il lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave.

I permessi della legge 104, quindi, possono essere fruiti solo quando il titolare sia certificato come invalido grave (ovvero in possesso dell’articolo 3, comma 3). Non tutti i titolari di legge 104, quindi, possono fruire del beneficio dei 3 giorni mensili di permesso retribuito.

Nel suo caso, quindi, non essendo riconosciuta la disabilità grave ma soltanto la legge 104 senza gravità (articolo 3, comma 1) purtroppo i 3 giorni di permesso mensile non spettano. In assenza di gravità le agevolazioni che spettano non riguardano il lavoro ma sono solo ai fini fiscali. Per approfondire l’argomento può leggere anche: Congedo straordinario retribuito legge 104: è possibile con articolo 3 comma 1?