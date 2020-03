3 Italia: la nuova promozione che sorprende tutti

3 Italia cerca di regalare un sorriso agli utenti in questo periodo del nostro Paese davvero difficile a causa del Covid-19, con una promozione irrinunciabile, adesso è possibile attivare l’offerta da 100 Giga di traffico a 5,99 euro/mese alla massima velocità e a tempo indeterminato con l’accesso gratuito.

3 italia e la sua nuova promozione che sorprende tutti

Solitamente da quando siamo abituati a vedere da altri gestori, con questa promozione 3 Italia ha deciso di non far pagare nulla per quanto riguarda i costi di attivazione; questo significa che se l’utente richiederà l’attivazione All-Inn 100 Super dovrà pagare solo i 10 euro che sono previsti per l’acquisto della sim ricaricabile.

La cosa da ricordare a tutti gli utenti, che essendo una promozione All-Inn non potrà essere pagata tramite credito residuo dalla sim, la promozione potrà essere pagata solo ed esclusivamente da carta di credito o da conto corrente. In questa promozione vige anche una regola contrattuale, la durata di questa promozione non potrà avere una durata minima di 24 mesi, nel caso si decidesse di rescinderla prima, è previsto un pagamento di una penale di 20,00 euro.

Cosa comprende questa promozione?

La promozione All-Inn è una delle offerte del momento molto competitiva rispetto agli altri concorrenti, offre i 100 Giga di traffico alla velocità in 4G e minuti illimitati per tutte le telefonate effettuate in tutta Italia. Si può accedere solo da altri gestori virtuali come Kena Mobile, ho.Mobile, PosteMobile, Fastweb Mobile e tutti gli appartenenti da Wind.

L’attivazione è possibile farla in tutti i punti vendita in Italia ed ha un canone di 5,99 euro/mese. La promozione al momento non si potrà attivare in quanto vige il divieto di uscire da casa per le direttive del Governo per l’allerta Covid-19, il problema è che i punti vendita sono chiusi.

Si aspettano da parte del gestore notizie in merito sull’attivazione della promozione.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube