3 Italia lancia la Play 50, perché è così conveniente?

Il gestore telefonico della 3 italia nel pieno delle feste natalizie ha pensato bene di lanciare una nuova offerta con la quale aumentare i suoi clienti. L’offerta in questione si chiama Play 50, e con essa spera di battere non solo i gestori telefonici classici, ma anche quelli giovani, i low coast che stanno avendo davvero tanto successo. Alla base della promozione c’è la possibilità, per chi decide di attivarla, di usufruire di 50 giga di traffico internet ogni mese, ad un costo che non arriva a superare i 7 euro. Vediamo di seguito tutti i dettagli sull’offerta nuova di 3 Italia.

3 Italia ci riprova e a Natale lancia la Play 50, cos’ha da offrirci?

C’è una nota che stona e che non piace a tutti: purtroppo, si può attivare questa promozione solo se si esce da Iliad o da un altro operatore simile, cioè un operatore di tipo virtuale. Una cosa bella, forse, è che è consentito di mantenere il proprio numero. Per quanto riguarda i costi, inizialmente l’attivazione andrà a costare 6,99 euro a cui si vanno ad aggiungere 10 euro per l’acquisto della Sim. Detto questo, concentriamoci su cosa ha da offrirci la promozione di 3 Italia. Oltre ai 50 giga, disponibili sotto forma di 4G, si potrà usufruire anche di minuti illimitati da utilizzare verso chiunque si voglia. L’offerta poi permette a chiunque decida di attivarla di non essere vincolato o vincolata da un contratto che stabilisce la durata, ma il cliente stesso potrà abbandonare l’offerta e anche l’azienda 3 Italia in ogni momento che vuole. E’ importante sottolineare come non si dovrà pagare per questa scelta di chiudere con 3 Italia alcuna somma in più. Qualunque sia la vostra decisione, qualora foste realmente interessati ad essa, vi consigliamo di recarvi presso un qualsiasi punto store della 3 Italia, presente in tutti il territorio della penisola.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube