3 Italia sfida Iliad con la Play 50 Unlimited

3 Italia prova a sfidare Iliad con la sua promozione migliore del momento, stiamo parlando della Play 50 Unlimited, un’idea per cercare di convincere l’utente a virare verso 3 Italia da Iliad su tutto il territorio nazionale.

3 Italia prova a contrastare la potenza di Iliad del momento

La verità è che tutti ci stanno provando, e infatti tutti i gestori stanno cercando di convincere i loro utenti, dopo che sono stati lasciati per passare a Iliad, di farli ritornare da loro addirittura a parità di condizioni.

La Vodafone ci sta provando con la Special Unlimited, Wind ci sta provando con la All Inclusive 50, la 3 Italia ci prova con la Play 50 Unlimited. Logicamente le offerte appena citate valgono solo se la provenienza è da Iliad o da un MVNO che non sia LycaMobile.

3 Italia ha escogitato un’altra maniera per invogliare gli utenti a cambiare gestore e andare da loro, infatti ha completamente azzerato il costo iniziale chiedendo il solo versamento di 10,00 euro che servono per l’acquisto la nuova SIM e per coprire la ricarica della prima mensilità.

La 3 Italia con la Play 50 Unlimited da la possibilità di accesso solo nei punti vendita, il canone fisso di euro/mese di 6,99 si versa direttamente dal credito residuo, inclusi nel prezzo della promozione si hanno 50 Giga di internet, minuti illimitati verso tutti e su tutto il territorio nazionale alla velocità del 4G.

Nel contratto che si va a stipulare non ci sono alcuni vincoli di durata, l’utente può decidere quando vuole di lasciare l’operatore 3 Italia e senza pagare nessuna penale.

La promozione 3 Italia Play 50 Unlimited è attivabile solo nei punti vendita e rispettando le condizioni specificate in fase di apertura, mentre se la si vuole attivare online, bisogna collegarsi al sito, ma cambia il nome della promozione, infatti si chiamerà per la versione online, Play Power Digital 60GB.

