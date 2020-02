5 cibi da evitare sempre se sei in regime di dieta

Quando si è in sovrappeso dimagrire e perdere peso può essere fondamentale per la nostra salute, addirittura per le donne ci possono essere problemi di memoria. Perdere peso e non riprenderlo può significare poter eliminare il diabete, di ridurre le probabilità di sviluppare un cancro al seno. Vi aiutiamo a riflettere e a ragionare sui cibi che si dovrebbero limitare al massimo.

Vediamo quali sono i 5 cibi da evitare se sei in regime di dieta

Adesso andiamo a vedere i 5 cibi che sono da evitare in caso siete in regime di dieta ma che fareste meglio a consumare poco anche quando non lo siete, né guadagna la vostra salute.

1)La carne rossa: attenzione, non bisogna eliminarla, ma solo limitarla, massimo 500 grammi a settimana e cotta al forno o a basse temperature, no alla brace, no alle carni lavorate.

2)Zuccheri liquidi: usarlo poco, ma zucchero deve essere solido, non usare lo zucchero liquido, in questo caso il corpo non avverte l’apporto calorico e di conseguenza aumenta l’appetito.

3)Le patate fritte: sono le vere nemiche di tutti, la porzione a persona sarebbe solo di 6 patate. Sono una bomba di amido che va a trasformarsi nel nostro organismo in zucchero. Se poi si pensa che sia giovani che meno giovani si divertono a condirle con maionese e ketchup, siamo a cavallo, in negativo.

4)Il pane bianco: viene ottenuto con farine raffinate, moderare l’assunzione al massimo non superare le due fette al giorno, sono ad alto rischio di obesità e sovrappeso.

5)Dolci: innanzitutto bisogna fare una precisazione, lo zucchero di canna in assoluto non è più salutare dello zucchero normale e i dolci sono dati per scontato come i nemici numero uno per chi deve dimagrire ed ha problemi di obesità, non dimentichiamoci che limitarli può essere anche molto importante per non incorrere in una patologia chiamata diabete.

