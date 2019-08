5 consigli per evitare che il tuo seno diventi cadente

Non siete più giovani, e non vi va di vedere la vostra trasformazione, non la accettate, e uno delle cose che vi fa stare male, è vedere il vostro seno, con il passare degli anni, diventare cadente. Volete mantenerlo ancora tonico?

Seno cadente: ecco come evitare 5 cattivi abitudini

1)Tintarelle eccessive: i raggi del sole presi in modo eccessivo, bruciano la pelle, specialmente se non siete adeguatamente protette. Se non vi volete ritrovare un seno macchiato e messo alla prova da abbronzatura eccessiva, evitate di esporvi sotto i raggi del sole diretti nelle ore più calde, e affidatevi a creme solari con fattori protettivi a prova di salute e di bellezza.

2)Fumare: il fumo, a parte tutti gli altri problemi che comporta, fa diminuire notevolmente la quantità di collagene, proteina fondamentale per mantenere l’elasticità dei tessuti. Ciò può compromettere l’aspetto della pelle del vostro seno, e conferirgli un aspetto rugoso e disidratato.

3)Reggiseno inadeguato: i reggiseni dovrebbero essere realizzati con tessuti elastici che si adattano bene alle vostre misure. Molte donne però, non sapendo quale sia la propria taglia esatta, si affidano a biancheria comprata a caso e di scarsa qualità. Questa brutta e scorretta abitudine rischia di essere davvero pericolosa per la bellezza del vostro seno.

4)Perdita di peso repentina: perdere peso nel giro di poco tempo può influire negativamente sul vostro dècolletè, facendogli perdere tonicità e freschezza. Una dieta drastica può influire negativamente sul vostro seno, facendolo apparire improvvisamente cadente e svuotato.

5)Non fare sport e avere una postura scorretta: l’attività fisica è si una delle chiavi per mantenere forme sode, rotonde e definite. E’ importante saper lavorare bene questa parte del corpo, poichè posture scorrette e movimenti ripetitivi indietro e in avanti potrebbero influire sulla bellezza del vostro seno.

