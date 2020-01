5 consigli per migliorare la propria prospettiva mentale

Questo 2020 è iniziato non proprio in modo positivo, le minacce sulla sicurezza, la politica, il pericolo ambientale e molti crimini di odio, per non parlare della disoccupazione, la salute, tutti i motivi che ci inducono a diventare depressi e ad essere ansiosi. Gli studi hanno cercato di trovare delle soluzioni a tutto questo e per poter allargare la propria salute mentale sia per il corpo che per la mente cercando di darci alcuni consigli che potranno migliorare la salute generale.

Ecco i 5 consigli per migliorare la prospettiva mentale

1)Rafforzare le connessioni sociali: chi ha un buono rapporto con la famiglia, con gli amici, con la comunità risulta più felice e più sano; mentre invece i rapporti con ripetuti conflitti, come potrebbe eseere un matrimonio non riuscito bene, danno origine a rapporti molto dannosi per la nostra salute, meglio divorziare se si deve vivere così.

2)Fare volontariato: gli studi affermano che fare il bene degli altri, stimola il cervello e anche il fisico, fare volontariato aiuta lo stress e migliora di molto la depressione.

3)Praticare ottimismo: tutti i soggetti che sono ottimisti corrono circa il 40% di meno di rischio ad avere un ictus o un infarto, seguono delle diete e fanno sport regolarmente, così facendo vivono più a lungo. L’ottimista ignora lo stress della vita quotidiana e quando accade qualcosa di brutto non si sente in colpa. Gli studiosi invitano a chi non è ottimista ad informarsi se lo vogliono essere, ci sono delle possibilità scientifiche che aiutano a diventarlo.

4)Essere grati: la scienza consiglia ad ognuno di noi di avere un diario e di scriverci la sera prima di andare a letto, in particolare segnarsi tutte le cose positive che sono successe nell’arco della giornata.

5)Trovare uno scopo: aiuta ad avere una vita più felice e lunga, possono essere sociali, familiari e religiose, avere il pensiero di impegnarsi su una di queste cose, ci toglie un pò di pressione quotidiana.

