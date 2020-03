5 consigli per non deprimersi mentre si è in quarantena per l’emergenza Coronavirus

Vivere questa quarantena per chi abitualmente tende a deprimersi può essere un problema e per alcuni anche grave. Certo che i motivi per deprimersi ci sono; le conseguenze sul lavoro, la solitudine, la paura di non saper gestire la situazione, le incertezze sul futuro. Ci sono però diverse cose che si possono fare per distrarsi e per non deprimersi, servono a tenere alto l’umore cercando di trasformare questo momento in un momento di forza.

Coronavirus: 5 consigli per non deprimersi

Passare da pensieri negativi a quelli positivi dipende dal carattere e anche dagli stimoli; non è facile, ma durante la quarantena ci dobbiamo riuscire, non potendo uscire non possiamo fare tante cose che prima facevamo, ora invece dobbiamo cercare di fare le cose che prima non avevamo tempo di fare quando stavamo a casa, tenere la mente occupata. Ma vediamo quale possono essere queste 5 cose che ci servono per aiutarci a non deprimerci:

Chiamare gli amici: chiamare gli amici che ti aiutano a distrarti con la mente, non quelli distruttivi, quelli che vi possono portare un po’ di allegria. Una videochiamata è ancora meglio, e se siete più di due il discorso può essere ancora più rilassante e costruttivo. Fare ginnastica: serve per scaricare la tensione ed è antidepressivo. Se si ha la possibilità di farla in questi giorni stando in casa, si va a sollecitare la mente e si scaricano i pensieri negativi. Preparare dolci: essere impegnati e preparare i dolci allontana i pensieri negativi e poi cosa c’è di meglio che sentire un buon profumo per tutta la casa dandoci un po’ di conforto. Riordinare casa: mettere in ordine la casa è un ottimo modo per dare ordine nella nostra vita. Non tanto per le donne, ma in particolare per gli uomini, mettersi a posto le proprie cose e riordinarle può essere utile a distrarsi, si possono buttare via tante cose che forse avete pure dimenticato di avere. Imparare un lingua: quello di imparare un lingua può essere davvero un’ottima scelta, sollecita la mente, la tiene impegnata e si va a fare qualcosa di costruttivo che ci potrà servire più avanti. Corsi gratuiti si trovano online, almeno per imparare le basi.

