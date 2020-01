5 diete per perdere peso in poco tempo e riacquistare la forma perfetta

Cinque diete che vi rimetteranno in forma velocemente senza troppi sacrifici. Ogni dieta ha delle caratteristiche ben precise e si consiglia sempre di seguire la dieta con l’apporto di un medico. Ecco nel dettaglio le cinque diete che faranno al caso vostro.

Dieta della zucchina

La funzione della dieta della zucchina è quella di drenare i liquidi in eccesso; è ricca di fibre, sali minerali e di vitamine, fatta nel modo giusto può far perdere fino a 3 chili in una settimana. La zucchina è ottima per chi soffre di infiammazione intestinale e stitichezza, infine serve anche a calmare e rilassare. Leggi qui giorno per giorno la dieta da seguire: Dieta della zucchina: si possono perdere fino a 3 chili in una settimana

Dieta “dinner cancelling”

La “dinner cancelling” è una dieta usata per dimagrire e utile anche per contrastare l’invecchiamento. Consiste nel condurre una vita molto salutare, e la caratteristica principale di questa dieta è quella di saltare la cena; ancora più importanza l’ha acquisita da quando Fiorello ha affermato di averla usata e di essersi trovato bene. Leggi nel dettaglio come fare: La dieta “dinner cancelling” che ti fa dimagrire in poche settimane

Dieta dei formaggi

I formaggi in generale sono un alimento molto gustoso, si possono consumare da soli o come condimento in vari piatti, ma per chi fa una dieta bisogna che si faccia attenzione e sapere quelli che possono essere mangiati e quelli che è meglio evitare. Il motivo è quello che un po tutti i formaggi posseggono una buona quantità di calorie e se si è in regime di dieta bisogna evitarli, ma non tutti. Analizziamo quali sono quelli dietetici: Dieta dei formaggi: ecco quali poter mangiare

Dieta dell’arancia

L’arancia è un frutto con molte proprietà, ottimo antiossidante e ricca di vitamina C, se applicata alla lettera ti può aiutare a perdere chili in soli sette giorni. L’applicazione di questa dieta è molto semplice, nell’intera giornata bisogna assumere due litri di succo, uno la mattina e uno il pomeriggio; la cosa importante è che le arance bisogna spremere quando si è deciso di berle. Leggi qui la dieta: Dieta dell’arancia: perdi peso in soli 7 giorni

Dieta della mozzarella di 1400 calorie

Stiamo parlando di una dieta molto gustosa, ingeriamo al massimo 1400 calorie al giorno, veloce e riuscendo a mantenere la giusta alimentazione. Ottima per chi ha carenza di calcio, molto nutrizionale. La mozzarella ha proprietà che possono sostituire facilmente pesce e carne, oltre al calcio contiene fosforo, ferro e sodio. Logicamente per non superare la soglia di 1300-1400 calorie al giorno alla mozzarella bisogna affiancare le verdure, la bresaola, la frutta, gli yogurt.

Dieta dal lunedì alla domenica: Dieta della mozzarella: si possono perdere fino a 3 chili in un mese

