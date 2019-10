5 idee per aprire un’attività in proprio con il franchising

Nel 2020 ci sono molte attività gettonate per chi vuole aprire una propria attività in franchising, andiamo dai prodotti Bio al home delivery passando per servizio agli animali. Il franchising sta conquistando il mondo, le ricerche confermano il periodo fiorente e vitale di questo settore attirando molti giovani volenterosi a diventare imprenditori.

Ecco 5 interessanti idee per tutti coloro che pensano di mettersi in proprio

Il franchising sta vivendo il suo periodo d’oro, non solo da un punto di vista economico, ma anche di soddisfazione e realizzazione personale. Tutto questo ha bisogno di pianificazione facendo attenzione ai settori di maggiore interesse che attirano l’attenzione dei clienti, bisogna fare delle analisi di mercato e puntare sull’originalita’.

L’originalità è quasi sempre sintomo di successo lasciando il cliente soddisfatto e contento di aver scelto tale servizio, bisogna fare tendenza come possono essere assistenza agli anziani, il commercio di Cannabis legale e prodotti derivanti, l’è-commerce e altro.

Ecco alcune idee che vi possono aiutare per avviare un’attività di franchising

Home delivery: significato, consegne a domicilio, attualmente è quella di maggior successo, ottimo per i consumatori che piace la comodità e che garantisce tante opportunità. Aprire questa attività può essere un’idea vincente, attenzione qui non parliamo solo di cibo, ma il servizio è esteso anche alla spesa, agli alcolici, ai farmaci, lo shopping online e tant’altro.

Il settore della formazione: quella che potrebbe dare sicuramente successo, è la formazione per bambini, grazie all’uso di metodi innovativi ed interattivi, garantisce la buona riuscita dell’attività di formazione rivolta al terget dei bambini e non solo. Altri tipi di formazione possono essere: lo studio delle lingue starniere, dell’informatica, attività artistiche e tant’altro.

Mobilita’ ecologica: è un’attività che sfrutta il pieno rispetto per l’ambiente, sta offrendo molti ricavi e per questo è molto gettonato. Le idee: autolavaggio che usano prodotti biodegradabili e biologici, il noleggio di veicoli elettrici.

Servizi agli animali: aumentano sempre di più le famiglie che hanno un animale domestico in casa e di conseguenza aumentano le richieste di servizi e prodotti destinati a loro. Un’idea potrebbe essere alimenti biologici, oppure il pet sitting, lavaggi self service per i pets, consegna a domicilio di animali, consulenza alimentare per il loro benessere.

Settore biologico e naturale: puntare a questo settore da oggi in poi non potrà essere un fallimento, aprire un negozio di alimenti biologici con prodotti a km 0, oppure negozi con alimenti per celiaci o vegani, vi porterà solo a crescere e non a fallire.Altra idea potrebbe essere la ristorazione esclusivamente Bio, investire sulla cosmetica Bio, prodotti Bio destinati ai bambini.

