Esistono 5 luoghi che favoriscono l’intimità e la salute per le coppie, e non è solo il letto, ci sono altri ambienti che possono aiutare la nostra intimità o possono risultare sfavorevoli all’evento del rapporto. In occasione della Giornata Mondiale del benessere sessuale, promossa dall’OMS, è stato rappresentato il percorso salutare ideale per curare al massimo questo aspetto dell’esistenza.

Vediamo quali sono questi 5 luoghi che favoriscono l’intimità e la salute

1)La cucina: è ormai stato dimostrato più volte che la dieta ha un ruolo fondamentale nel mantenere un buono stato di salute. La più indicata è la dieta mediterranea, con un’adeguata piramide alimentare a base di cereali integrali, frutta e verdura, e con al vertice i grassi animali e gli zuccheri semplici, è quella che meglio dà benessere, anche sessuale, in particolar modo dell’uomo.

2)Il salotto: il divano bisogna vederlo solo per poche ore, una vita sedentaria porta ad un maggior sviluppo di sovrappeso e obesità, oltre che a malattie metaboliche. Al contrario, conducendo una vita attiva e svolgendo un’attività sportiva con regolarità, si migliorano, e non di poco, le attività sessuali.

3)La movida: lo si sa molto bene, alcol, droga e fumo hanno un effetto negativo, sia sul breve e sia sul lungo termine sull’attività sessuale, il fumo ad esempio ha un fattore di rischio molto elevato nello sviluppo dell’arterosclerosi e sia nella disfunzione erettile.

4)Lo studio medico: fare dei check up periodici sono degli strumenti molto importanti in campo di prevenzione, soprattutto quando si arriva da una certa età. Il campanello d’allarme, di quando si iniziano ad avere problemi in camera da letto, rivolgersi ad un medico è la prima cosa da fare, è il vostro primo alleato, è la persona di riferimento a cui chiedere aiuto.

5)La farmacia: può essere preso come chi vi consiglia, è un valido aiuto sia nel fornire indicazioni, che chiarire dei dubbi sullo stile di vita più salutare, sia per guidare il paziente nella scelta delle possibili soluzioni indicate dal medico.

