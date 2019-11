5 modi sbagliati di mangiare che ti fanno ingrassare invece di farti dimagrire

In giro ci sono dei falsi miti tipo come eliminare i carboidrati, non mangiare di notte o altro che invece di aiutarti a dimagrire ti fanno ingrassare. Cerchi tutti i modi per perdere peso, cambi dieta ogni tanto e a volte anche da tue convinzioni personali sbagliate che dovrebbero farti perdere peso e invece ti ritrovi ad aumentare. Ci sono vari pensieri che ti fregano perché poi non dimagrisci, vediamo quali sono alcune convinzioni che devi rivedere.

Andiamo a vedere i 5 modi sbagliati di mangiare e che invece sono da rivedere

1)Mangiare dopo le 20,00 fa ingrassare? Non conta l’orario in cui si mangia, ma conta quello che si mangia. Solitamente in tarda serata si mangiano cibi ricchi di calorie, ma se si ha una vita intensa e ci si ritrova a mangiare tardi si può mangiare, e che si dovrebbe mangiare in modo sano evitando alimenti industriali e ricchi di calorie.

2)Per perdere peso bisogna evitare i carboidrati? I carboidrati creano energia, eliminarli significa desiderare e cercare più cibo calorico. Molti carboidrati contengono vitamine, nutrienti e fibre alimentari. La cosa importante da fare con i carboidrati è non esagerare nelle quantità e eliminare tutti quelli trasformati da processi industriali.

3)I frullati proteici sono un ottimo modo per dimagrire? Si, ma se sostituiscono un pasto. Bere un frullato, e molti lo fanno, non in sostituzione di un pasto ma in aggiunta, questo non solo non vi farà perdere peso, ma lo farà aumentare, ottimo invece per chi vuole sviluppare massa muscolare.

4)Occore eliminare tutti gli alimenti grassi e ipocalorici? Può capitare che nel bel mezzo di una dieta si esca con amici e si desideri mangiare una pizza o delle patate fritte, ebbene vi sembrerà strano, per far durare la dieta cedete di tanto in tanto, così non soddisfacete solo il palato, ma lo fate anche alla mente.

5)Le bevande light vi aiutano a mantenere la linea? Le bevande dietetiche contengono dolcificanti artificiali e vi confondono il corpo, la loro assunzione tende ad innescare una maggiore voglia di cibo.

Dieta mima digiuno: andiamo a vedere i pro e i contro

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062