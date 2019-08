5 piante resistenti al sole e al caldo: ecco quali sono

Avere un giardino, o anche sul terrazzo un angolo ricco di colori e di profumi, è una cosa molto bella, l’unico handicap che bisogna sapere bene, per ogni stagione, quale sono quelle adatte. Ci sono i fiori che amano il caldo, le piante che amano il sole. Anche chi non è proprio amante del tutto, può risultargli bello abbellire casa con fiori e piante colorati e profumati. Prima di fare acquisti avventati, e meglio farsi consigliare quali sono le piante da giardino che amano il sole, anche perché una volta posizionati vi garantiranno fioriture colorate per tutta l’estate.

Vediamo quali sono le 5 piante per terrazze e giardini assolati

Una delle più resistenti piante al sole è la lavanda, perfetta per creare cespugli che vi possono assicurare profumo e colore. Ottima anche per realizzare sacchetti per profumare la biancheria da mettere in cassetti e armadi. È usata anche come pianta da terrazzo soleggiato. Bisogna fare attenzione a non innaffiarla troppo, meglio darle acqua solo quando vediamo che la terra è asciutta evitando il ristagno. Per dare un tocco di colori a finestre e terrazzi, ci sono molte varietà fiorite come i gerani e le petunie.

Ma tra le più belle in assoluto come colori ed eleganza, troviamo la Portulaca, detta Fiore di Vetro che non richiede particolari attenzioni tra luce ed acqua. In giardino e sui terrazzi assolati le piante rampicanti sono soluzioni molto scenografiche, chi ama il caldo è il Plumbago, noto anche come Piombaggine o Gelsomino Azzurro, assicura una macchia di colore turchese per tutta l’estate.

Chi preferisce dei cespugli fioriti per tutta l’estate e resistenti al sole consigliamo la Sanvitalia, questa pianta garantisce fiori gialli simili a grosse margherite, e portata a formare un cespuglio molto ricco che non teme il caldo, non ama il freddo intenso, appena la terra si asciuga, va innaffiata. In base al tipo di gelsomino, è una pianta da giardino resistente al sole, può essere coltivata anche in vasi da sistemare su balconi e terrazzi. Cresce rapidamente senza di bisogno di grosse cure, necessita di molta acqua, la terra ha bisogno di rimanere sempre umida.