5 piatti che in questo periodo vi possono salvare la linea

Dire di avere il terrore della prova costume in questo periodo di emergenza e di quarantena forzata, e senza sapere quando finirà, è davvero poco indicato, ma figuriamoci se dovesse capitare di non riuscire ad andare nemmeno a mare e, in particolare per le donne, non avere questa fissa a quanto ci porterebbe a diventare.

Vediamo quali possono essere i piatti che ci possono far mantenere la linea

Crediamoci e pensiamo più che alla nostra linea anche alla nostra salute. Ci sono almeno 5 piatti che sono poco calorici e che per un pasto completo non ci facciano superare tra le 200 e 350 calorie. Ci favorisce la primavera e mai come in questo momento, con una gran voglia di tornare all’aperto, e allora ci dobbiamo preparare a farlo in forma smagliante.

Sono 5 i piatti poco calorici ideali per non farvi aumentare di peso e si possono alternare quando e come volete. Il loro vantaggio è quello di saziarvi senza appesantirvi. Ci sono solo alcune regole da seguire e sono: gli orari, le dosi, il movimento. Vediamo questi 5 piatti:

Pasta con verdure: ci vogliono 70 grammi di pasta, meglio se è integrale. Conditela con delle rondelle di olive e poi a dadini peperoni, zucchine e melanzane; un piatto molto salutare. Risotto con i broccoli: ci vogliono 80 grammi di riso, meglio se è integrale. Prendere dei broccoli e passarli in padella con uno spicchio d’aglio. Mischiate il tutto e mangiate, ottimo per i reni. Pollo alla piastra: ci vogliono 120 grammi di petto di pollo passato sulla piastra con uno spicchio d’aglio, conditelo con olio e limone e aggiungeteci due pomodori vicino. Passato di verdure: puntate sulla verdura di stagione, ce n’è tanta. Questa pietanza è un modo di fare il pieno di fibre e vitamine. Insalata di tonno con verdure grigliate: potete abbinare ad una scatoletta di tonno, le verdure di stagione come melanzane, peperoni , indivia, pomodori, zucchine.

Ad ogni fine pasto, per mantenere l’equilibrio, abbinateci un sorbetto a limone o una mela.

