5 segnali che ti fanno capire che stai diventando una persona tossica

Ci stanno momenti nella vita di ognuno di noi che in base a delle circostanze che ci possono riguardare, fanno diventare delle persone dolci ad individui spiacevoli. Una persona a volte non si riesce a rendere conto di come sta cambiando e come sta cambiando la sua personalità.

Andiamo a vedere quali possono essere i 5 segnali che fanno capire che stai diventando una persona tossica

Un campanello d’allarme che ci dovrebbe aiutare a capire che qualcosa sta cambiando, e quando vediamo persone che prima ci consideravano e invece arrivate ad un certo punto ci evitano.

I primi segnali si possono iniziare a vedere con i familiari e con gli amici. Dopo questa presa visione ci sono persone che si chiudono in sé stesse e persone invece che cadono in depressione.

Non riesci a dimostrare affetto e congratularti con le altre persone, per te dire ai tuoi cari che li ami e che li vuoi bene non è fondamentale. Se non ci riesci con le parole dimostralo con i fatti.

Ti intrometti nei fatti che non sono tuoi, ti piace far credere che sei una persona altruista o perché vuoi far credere a quella persona che non è in grado di fare nulla senza il tuo sostegno.

Hai la cattiva abitudine che quando litighi con qualcuno dici la tua e non ti fai vedere più per non ascoltare chi ti vuole controbattere tanto che se ti chiama tu non rispondi.

Sei una persona che non solo non ammette mai di aver sbagliato, ma di conseguenza non ti scusi mai, la tua consapevolezza di sbagliare non esiste.

Per raggiungere i tuoi scopi usi le debolezze degli altri; non ami le lunghe conversazioni e quando una persona non si comporta come vorresti tu.

Se dovessi riscontrare che almeno due di questi comportamenti ti appartengono, inizia a fare delle riflessioni su te stesso e pensa veramente di chiedere aiuto a qualcuno.

