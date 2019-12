5 veleni bianchi da evitare assolutamente: ci intossicano ogni giorno

Ogni giorno consumiamo degli alimenti che pensiamo non ci facciano male ma che invece come vedremo più avanti, risulteranno molto pericolosi per la nostra salute. Vengono chiamati veleni bianchi, hanno basse quantità di proteine e vitamine e consumati in eccesso possono provocare diabete e ipertensione, questi 5 alimenti sono: la farina raffinata, il sale, lo zucchero, il riso bianco e il latte di mucca sterilizzato.

Andiamo ad esaminare i 5 veleni bianchi da evitare assolutamente nel nostro quotidiano

1)La farina raffinata: non è altro che amido puro, subisce molte lavorazioni che comportano la formazione di una sostanza chiamata alossano che diventa pericolosa perché causa il diabete.

2)Il sale: parliamo di cloruro di sodio allo stato quasi puro, può portare a malattie cardiovascolari e se viene consumato in eccesso può far aumentare la pressione sanguigna. Il consiglio più logico, è non usare proprio il sale, in quanto un pò tutto quello che mangiamo racchiude il sale e che potrebbe già raggiungere il nostro fabbisogno giornaliero.

3)Lo zucchero: considerarlo un alimento è sbagliato, lo zucchero è un’invenzione della chimica e va del tutto evitato.

4)Il riso bianco: fa aumentare il glucosio nel sangue con importanti complicanze. Se consumato troppo spesso c’è un rischio effettivo di sviluppare il diabete.

5)Il latte di mucca sterilizzato: la sterilizzazione di questo latte fa in modo da eliminare tutti i batteri che sono ottimi per la salute e nello stesso tempo vengono distrutti gli enzimi che fanno assorbire i nutrienti. Da alcuni studi si è evidenziato che il latte di vaccino sterilizzato è tra le cause che provocano allergie nei bambini.

Aggiungiamo ancora che particolare attenzione la devono fare chi spesso, o per lavoro o per scelta tende a mangiare spesso fuori casa. Da dire che la maggior parte degli alimenti che abbiamo citato, si trovano facilmente in tutto quello che si mangia quando si sta fuori casa, e di conseguenza bisogna fare particolare attenzione quando poi si ha la fortuna di mangiare a casa.

