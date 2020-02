6 cibi ricchi di vitamina C per favorire il sistema immunitario

La vitamina C è un benessere per tutti noi, regola il funzionamento del sistema immunitario, è uno dei migliori antiossidanti naturali, elimina le tossine, combatte i radicali liberi. In inverno è molto importante inserire la vitamina C nella nostra alimentazione quotidiana in modo da proteggerci da raffreddori e influenze.

Favorire il sistema immunitario e proteggerci dai malanni? I cibi ricchi di vitamina C fanno al nostro caso

L’uva: pochi lo sanno, ma l’uva è ricca di vitamina C; importante sapere anche che nella buccia è contenuto il resveratrolo, un antiossidante che va a proteggere fegato, intestino e reni.

I kiwi: il kiwi è leggero e gustoso, ricco di vitamina C, previene la stitichezza e nelle diete è consigliatissimo grazie al suo basso contenuto di zuccheri, buono anche per chi soffre di diabete. Il suo contenuto di acqua è alto, l’80%, e anche per questo ha un alto potere saziante.

Gli spinaci: ricchi di vitamina C, pochi lo sanno ma gli spinaci si possono quasi paragonare ad un farmaco, alti i loro contenuti di clorofilla e sali minerali. Ottimo per il sistema immunitario, riescono a depurare l’organismo e fanno molto bene a chi soffre di stitichezza.

Broccoli, cavoli e cavolfiore: non solo contengono vitamina C, ma anche vitamina B, il sulforafano che aiuta molto a prevenire i tumori e una buona parte di sali minerali.

I peperoni: i peperoni sono ricchi di vitamina C, indipendentemente se sono rossi, gialli o verdi, contengono anche dei buoni quantitativi di potassio, ferro, calcio e magnesio. Contengono anche la vitamina B6 che fa bene al cervello, la vitamina B2 e la beta-carotene. I peperoni sono ottimi per prevenire la cataratta, malattie cardiache e emorragie cerebrali.

I peperoncini: principalmente i verdi e i rossi sono ricchi di vitamina C. Contengono la capsaicina, riconosciuta come sostanza che aiuta a prevenire il cancro; i peperoncini contengono anche analgesici, anti-microbiche e anti-infiammatori. Il loro contenuto comprende anche vitamina A, B1, B2 e B6, e ai minerali come iodio, potassio, sodio, magnesio, zolfo, ferro e calcio.

