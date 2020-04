6 consigli per come gestire gli attacchi di ansia e di panico da Coronavirus

In quasi due mesi di quarantena è normale che ad alcuni possa prendere l’ansia, e ci sono modi per poterla gestire al meglio, certo ci possono essere dei soggetti che possono avere attacchi più importanti e meno importanti.

Come gestire gli attacchi di ansia e di panico durante questa quarantena

Tutta questa situazione molto difficile che stiamo affrontando, ci porta a cambiare anche le più piccole nostre abitudini che possono avere un impatto importante sulla nostra psiche e sul nostro umore.

Questa situazione può essere varia da soggetto a soggetto; c’è chi per qualche motivo si trova lontano dai genitori, dai figli o addirittura vive la quarantena in solitudine. Nello specifico ci sono 6 consigli utili per combattere questi momenti di ansia e di panico e aiutarci a vivere meglio questo periodo aspettando che tutto passi al più presto, vediamo quali possono essere:

Focalizzarsi su pensieri positivi e progettare a lungo termine: pensare in positivo ci può aiutare a trovare tranquillità, non pensare in forma allarmante, ma fare progetti in forma positiva e piacevole. Ad esempio pensare ad una lista di cose da fare nei prossimi mesi, un lavoro, un viaggio, senza pensare a tutte queste incertezze che ci sono in giro. Evitare di sentirsi soli e mantenere i contatti: ai giorni di oggi non uscire non significa non avere contatti con persone, il telefono e la tecnologia di oggi ci da la possibilità di interagire con il mondo intero, tra cui videochiamate, social network. Fare le cose che si ama fare: una delle prime cose è quella di imparare a fare qualche ricetta, fare giardinaggio, fare yoga, o meglio ancora fare attività domestiche che non avevi mai il tempo di fare. Una cosa da fare una volta al giorno: per alleggerire ansia e preoccupazioni, decidi di sentire gli aggiornamenti una volta al giorno, decidi un orario e vedrai il telegiornale sempre alla stessa ora. Cosa importante, le notizie si devono ascoltare solo da fonti attendibili: è importante ascoltare i telegiornali da canali importanti e attendibili, importante non ascoltare fake news. Iniziare un diario annotando cose belle e positive: per trovare un senso di calma e benessere basta annotare le cose belle e focalizzare la mente solo su cose positive.

