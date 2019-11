6 siti abusivi di trading online bloccati da Consob: ecco quali sono

La Consob ha ordinato, in questi giorni, l’oscuramento di ben 6 siti che offrivano servizi finanziari in Italia, come il trading online, senza autorizzazioni necessarie. La notizia è stata divulgata tramite un comunicato dell’Autorità resa nota dall’agenzia stampa Adnkronos.

Consob oscura 6 siti abusivi

Il Decreto Crescita di giugno scorso ha conferito alla Consob nuovi poteri, con cui ha la possibilità di ordinare ai fornitori di connettività a Internet (Tim, Vodafone e Wind) di proibire e dunque di vietare l’accesso dall’Italia a questi siti web da cui vengono offerti servizi finanziari senza alcuna autorizzazione.

Le società interessate ed i relativi siti internet oscurati

I 6 siti oscurati dalla Consob sono:

TomCom Limited (https://royalfxpro.eu);

Bonatech Ltd e Mitchell Group EOOD (https://ccxcrypto.com);

Next Trade Ltd e TLC Consulting Ltd (https://aspenholding.co e https://aspen-holding.com);

“Trader Platinum” (traderplatinum.com);

London Capital Trade Ltd (londoncapitaltrade.net).

Per ora sono in totale 71 i siti oscurati da luglio scorso, cioè da quanto la Consob ha acquisito per legge il potere di ordinare l’oscuramento dei siti. Dal sito ufficiale della Consob si possono consultare tutti i provvedimenti ordinati alle società di cessare l’attività abusiva.

Le operazioni che rendono non più visibili, i suddetti 6 siti, sono in corso, i fornitori di connettività a Internet che svolgono l’attività sul mercato italiano e attraverso cui ci colleghiamo alla rete internet. Infatti, l’oscuramento non è immediato, per motivi tecnici, ma potrà richiedere alcuni giorni, per questo tali siti per ora sono ancora utilizzabili.

Le raccomandazioni della Consob

La Consob mette in evidenza l’importanza con cui i risparmiatori devono fare le loro scelte di investimento, eseguendo operazioni con precauzioni e buon senso. Molto importante è verificare in modo preventivo se il sito a cui ci si rivolge sia autorizzato.

Per verificare se un sito è autorizzato, la procedura è molto semplice. La Consob suo sito mette a disposizione un elenco degli operatori inibiti. In homepage ci è una sezione “Occhio alle truffe!” in cui si può trovare delle informazioni utili per mettere in guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.

