60mila posti di lavoro nella pubblica amministrazione, ecco cosa sapere

Nuovi posti di lavoro e assunzioni nel settore del pubblico impiego. Infatti, nei prossimi tre anni, saranno 60mila i nuovi dipendenti che grazie ai pensionamenti e a nuovi concorsi lavoreranno nella pubblica amministrazione. Vediamo di cosa si tratta.

Lavoro in PA: 60mila nuove assunzioni

Come previsto dalla Legge di bilancio 2020, dal Decreto fiscale e dal cosiddetto Decreto Milleproroghe, sono circa 60mila i nuovi dipendenti che entreranno a lavorare nella pubblica amministrazione grazie allo sblocco del turnover e ai concorsi che verranno banditi. Infatti, come previsto nella manovra fiscale dello scorso anno, a novembre è terminato il blocco del reclutamento di dipendenti nella pubblica amministrazione e, nello stesso tempo, con la nuova Legge di bilancio e i relativi decreti ad essa collegati, ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici torneranno ad assumere tramite concorsi.

Assunzioni 2020-2022 tramite concorsi

Le nuove assunzioni, come precedentemente detto, saranno banditi tramite concorsi pubblici che, secondo il ministro della funzione pubblica, Fabiana Dadone, saranno più rapidi e omogenei grazie ai cosiddetti bandi tipo elaborati dallo stesso Ministero. Infatti, come prevede l’art. 18, comma 1 del Decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 (Decreto Milleproroghe), pubblicato nella GU n. 305 del 31/12/2019, al fine di accelerare le procedure di assunzione per il triennio 2020-2022, il Dipartimento di funzione pubblica, entro marzo 2020, deve elaborare bandi tipo per le procedure concorsuali.

Nuovi posti di lavoro 2020-2022: ecco dove

Le risorse professionali per i nuovi posti di lavoro saranno reclutati soprattutto tramite concorsi. Tra questi i più attesi abbiamo:

1)Scuola: sono previsti circa 48mila nuovi inserimenti di personale docente;

2)Sanità: reclutamento di 5mila infermieri e 2mila medici;

3)Forze di polizia: concorsi per assumere 2.319 unità di personale.

Comunque, non mancheranno anche assunzioni in altri Ministeri, come Ministero della giustizia, Ministero dell’interno oppure in agenzie fiscali, INAIL, ACI ed altri enti statali.

