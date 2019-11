7 alimenti che rendono bella la tua pelle

Senza dubbio l’alimentazione è fondamentale per stare bene, per prevenire le malattie, ma ci sono anche alimenti che rendono più bella la pelle che possono aiutare a proteggerla, a curarla, a renderla più liscia e a mantenerla giovane. Uno studio dice che ogni giorno sulla nostra tavola si dovrebbe portare e mangiare cibi che non provocano infiammazione, ricchi di vitamine e antiossidanti, ridurre i carboidrati raffinati, latticini e insaccati.

Andiamo a vedere quali sono i 7 cibi che ci aiutano a mantenere una pelle sana e bella

1)Cioccolato crudo fondente: ricco di polifenoli e di elementi che svolgono un’azione antiossidante e antiradicalica

2)Semi: ad esempio i semi di lino

3)Te’ verde: ricco di polifenoli come l’epigallocatechingallato, svolge un’azione antitumorale e antinfiammatoria, ottimo drenante e può aiutare a schiarire le occhiaie

4)Curcuma: è una spezia famosa per la sua azione antinfiammatoria. Per assorbirla meglio si consiglia di consumarla con olio di oliva, avocado e salmone oppure con piatti caldi tipo zuppe di legumi o uova

5)Cereali integrali: ricchi di vitamina E

6)Frutti rossi

7)Frutta secca

Da citare anche come benefattori della pelle troviamo la vitamina E con le mandorle, l’avocado e gli spinaci; la vitamina C che troviamo nelle fragole, nei pomodori, negli omega 3 come nel pesce azzurro, in frutta e verdura arancione. In estate per prevenire le macchie sulla pelle i più consigliati sono kiwi, uva, cavoli, spinaci, zucchine. Importante anche il licopene del pomodoro, che aiuta la naturale produzione di collagene.

Vediamo quali sono invece gli alimenti che ci vengono sconsigliati per la pelle

Gli alimenti che possiamo denominare nemici della pelle sono gli integratori per fare sport e gli energy drink.

