7 cibi alleati per avere la pelle al top

Per avere una pelle sana bisogna seguire un’alimentazione sana, fate una prova a seguire i nostri consigli prima di ricorrere subito alle creme. Mangiare male non si va a ripercuotere solo sulla linea e sui chili, ma la ripercussione è rilevante anche sulla cute.

Vuoi una pelle al top? Ecco i cibi che ti aiutano

Esistono in particolare 7 cibi che ci aiutano a farci avere una pelle sana senza fare ricorso a trattamenti estetici o a creme facendoci risparmiare delle cifre che a volte possono essere consistenti.

1)I broccoli: buona fonte di vitamina, ricchi di minerali e carotenoidi

2)I pomodori: ottimi per la prevenzione cardiovascolare, buona fonte di vitamina C, carotenoidi e licopene, ricchi di antiossidanti che vanno a migliorare la pressione sanguigna

3)I pesci grassi: tutti quelli che contengono acidi grassi omega-3, tipo il salmone, riducono l’infiammazione e favoriscono a mantenere la pelle idratata. Ottima la fonte di zinco, vitamina E e proteine

4)Gli avocado: contengono vitamina E e C, ricchi di grassi benefici che sono importanti per far mantenere la pelle sana. Molto versatile in tutte le cucine, bello a livello estetico, ottimo a livello nutrizionale. La sua buccia e la polpa lo rendono unico ed è una delle tendenze più in voga e grande protagonista di ricette.

5)Le noci: ottima fonte di grassi essenziali, ricchi di vitamina E, proteine, selenio e zinco, tutti grandi alleati di bellezza

6)I semi di girasole: grande fonte di vitamina E

7)Le patate dolci: grande fonte di beta-carotene, protegge ottimamente la cute dai raggi solari. Importante comprare i peperoni, che non solo sono portatori di beta-carotene, ma anche un buon quantitativo di vitamina C.

