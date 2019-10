700 posti per doganieri: il contratto è a tempo indeterminato

C’è una grossa opportunità di lavoro, si parla di 700 posti per doganieri , gli stipendi partono da 2700 euro/mese, il contratto è a tempo indeterminato, la società che assume è la Frontex, agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il lavoro è per l’Europa e Schengen.Ottima opportunità per chi intende fare carriera nelle Forze dell’Ordine.

Quale sono i compiti che aspettano ad un doganiere

Il doganierie ha il compito di controllare alla dogana chi entra e chi esce, cercando di fare attenzione a scovare eventuali irregolarità e truffatori. I posti sono alle frontiere degli Stati UE oppure in Paesi extra-europei. I doganieri indossano uniformi, portano armi ed hanno pieni poteri esecutivi e nel caso vengono riscontrate anomalie, possono decidere di non fare passare il mezzo, vediamo quali sono i compiti che gli spettano:

a)combattere la criminalità transnazionale;

b)controllo e sorveglianza delle frontiere terrestri, marittime ed aeree;

c)scovare i soggetti senza il diritto di restare sul territorio UE;

d)raccolta e condivisione di informazioni varie sulla situazione ai confini dell’UE;

e)svolgere attività di ricerca e salvataggio.

Come candidarsi all’offerta per diventare doganieri

Per tutti quelli che si vogliono candidare devono andare sul sito web della Frontex ed inviare la candidatura entro il 16 dicembre 2019. Chi passa la prima selezione, saranno inviati ad un periodo di formazione della durata di 6 mesi. Dopo la formazione gli sarà offerto un contratto di lavoro di 5 anni con un periodo di prova di 9 mesi.

Ecco i requisiti per candidarsi a questa offerta

Si tratta di un lavoro pieno di responsabilità e chi ha già esperienza nel settore, tipo carabiniere, poliziotto, guardia di friontiera, polizia alla dogana, guardia costiera, guardia di finanza, militari, parte avvantaggiato. La Frontex ha diviso l’offerta in tre differenti livelli, vediamo:

1)livello base: è necessario possedere un diploma universitario o equivalente da almeno tre anni;

2)livello intermedio: e’ necessario possedere un diploma di studi universitari post-secondary o equivalenti;

3)livello avanzato: è necessario possedere un diploma di studi universitari o equivalente per un ciclo universitario minimo di 4 anni, in alternativa, anche un diploma triennale con almeno 1 anno di esperienza professionale.

