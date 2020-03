730 rinviato a settembre: non aspettate l’ultimo minuto si rischia il rimborso a luglio

L’emergenza Coronavirus ha rivoluzionato tutte le scadenze fiscali comprese l’invio del 730 al 30 settembre 2020. Si passa dal 23 luglio al 30 settembre, anticipando la data di scadenza già previsa dal 2021.

Modello 730 al 30 settembre: attenti al rimborso in busta paga a luglio

Un provvedimento che interessa tantissimi contribuenti, specialmente i commercialisti, la proroga rappresenta una boccata di ossigeno. Il provvedimento del Governo fa slittare anche altri appuntamenti: Invio della Certificazione unica da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti prorogata al 31 marzo che coincide con la stessa data entro cui imprese e professionisti devono inviare all’AdE i dati per predisporre il modello 730 precompilato (spese per oneri deducibili; redditi percepiti dai lavoratori rette di asilo nido, tasse universitarie). Anche l’Agenzia delle Entrate prende un po’ di respiro metto a disposizione del contribuente i dati del 730 precompilato e Redditi il 5 maggio, prima era il 15 aprile.

Restano invariati i rimborsi Irpef in busta paga sia che il contribuente presenti una dichiarazione a debito o a rimborso, sempre se la compilazione della dichiarazione sia effettuata fine giugno in modo da poter far partire i rimborsi come al solito a luglio, altrimenti si percepiranno nei mesi successivi fino ad ottobre.

Riepilogando, coloro che vogliono il rimborso nella busta paga di luglio, devono comunque compilare la dichiarazione entro giugno e quindi non far fede alla proroga che è utile per chi deve pagare e può disporre di qualche giorno in più per farlo. Conviene quindi, non adagiarsi e arrivare all’ultimo giorno.

Il contribuente può avvalersi della compilazione del 730 anche online con le password dispositive Inps o Fisconline, oppure rivolgersi al CAF.

