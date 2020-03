8 cose che rendono irresistibile una donna all’uomo

Se per caso avete visto un uomo e vi siete innamorate di lui ma che vi sembra distante e che non venite nemmeno guardata da lui dovete assolutamente cercare di attirare la sua attenzione e riuscire a conquistarlo. Sicuramente avete delle qualità, dovete solo cercare di tirarle fuori e cercare di giocarvi le carte giuste.

Ecco 8 elementi che vi possono rendere irresistibili ad un uomo

Per conquistare un uomo vi dovete giocare le carte giuste e trovare il momento giusto, dovete fare colpo; sono 8 gli elementi che potrebbero giocare a vostro favore, vediamo quali potrebbero essere:

1)Lo stile: lo stile non è inteso solo come moda, significa valorizzare il proprio corpo e mettere, con gusto, in risalto le cose belle che hanno le donne

2)Le mani: per una donna possono essere il miglior biglietto da visita, bisogna tenerle sempre ben curate, sono il biglietto da visita delle donne. Le due cose principali e non avere unghia troppo corte e mangiate, e mai avere lo smalto mezzo cancellato

3)Il romanticismo: non temete di mostrare all’uomo il lato romantico, non vero che non ci badano, aggiungeteci un po’ di sensualità, e il gioco è fatto

4)La creatività: avere allegria e creatività, senza esagerare, può fare molto piacere alla maggior parte degli uomini

5)Il carisma: dovete cercare di essere una grande donna, in particolare se lui è un grande uomo, questo vi servirà a farvi notare

6)Essere sempre sincere: quando vi incontrate con un uomo e volete fare colpo la cosa importante è essere sincere, se scopre che dite bugie vi allontanerà

7)Le labbra: non hanno importanza di come sono, se sono sottili o carnose, l’importante è che siate sempre sorridenti e che le teniate in ordine

8)L’intelligenza: le donne sono tutte intelligenti, dalla nascita, e questo le rende molto sexy. Brutto pensare che siano stupide

