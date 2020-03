8 tipi di acqua aromatizzate per chi non ama bere l’acqua naturale

Per chi non piace bere l’acqua, ci possono essere delle varianti e usare delle acque aromatizzate, che sono buone, drenanti e rinfrescanti. L’acqua aromatizzata può essere utile per chi non ha proprio voglia di bere l’acqua, naturali, gustose e dissetanti.

Ecco gli 8 tipi di acqua aromatizzate

Le acque aromatizzate sono ottime nei mesi caldi, per chi ha difficoltà a bere l’acqua normale, sono buone con il loro sapore che potete scegliere voi stessi, facile farle da casa con la frutta di stagione e verdura di stagione, aggiungendo poi spezie ed erbe, nello stesso tempo vi aiutate ad idratarvi, ecco la lista delle 8 più classiche:

1)Ananas e kiwi: combatte la ritenzione idrica e riduce la cellulite, ha una forte azione diuretica e disintossicante.

2)Mela e cannella: la preparazione ideale è questa: tagliare una mela a fettine sottili, aggiungere una stecca di cannella e aggiungere un litro d’acqua, ottima per bruciare i grassi.

3)Limone e zenzero: in una brocca con un litro d’acqua aggiungere un limone tagliato e qualche fogliolina di menta e un pezzetto di zenzero. Consumatela dopo 3 ore che è stata in frigo.

4)Anguria, menta e mirtilli: aggiungere in una caraffa d’acqua la polpa dell’anguria senza semi, qualche fogliolina di menta e i mirtilli. Mettete in frigo per una notte.

5)Pesca e ciliegie: sempre in un litro d’acqua, aggiungete alcune ciliegie intere e una pesca tagliata a dadini. Lasciatele qualche ora in frigo e poi potete consumarla.

6)Cetriolo e lime: in un litro d’acqua aggiungete un cetriolo tagliato a fettine sottili e mezzo limone. Basta lasciarlo 4 ore in frigo e poi si può consumare. Ottima azione depurativa e antinfiammatoria.

7)Fragole e menta: in un litro d’acqua bisogna aggiungere 6 fragole e qualche fogliolina di menta e lasciare in frigo per una notte intera.

8)Ananas, limone e mirtilli: in un litro d’acqua mettere una manciata di mirtilli, qualche fetta di ananas, limone tagliato a fettine, mettere una notte in frigorifero prima di consumarla. Ottima per chi si vuole depurare, è rinfrescante, è rigenerante.

