9 motivi perché è utile mangiare le uova

Mangiare le uova sarebbe una buona abitudine per tutti, i motivi sono davvero tanti, fanno parte di quegli alimenti nutrienti e molto versatili. Mangiarli ti aiutano a perdere peso e ti aiuterà per quanto riguarda il sistema immunitario e poi sono molto economici e si possono mangiare in tantissimi modi avendo sempre un sapore eccezionale.

Andiamo a vedere questi 9 motivi per cui si dovrebbero mangiare sempre

1)Migliorano il sistema immunitario: contengono nutrienti e vitamine, la vitamina E che contengono è un ottimo antiossidante, basta mangiare un uovo e si assume 1/3 di nostra razione giornaliera.

2)Ottimi per crescita di capelli, unghie e pelle: le uova contemplano tutte queste tipo di vitamine: D, E, A, B6, B9, B12 e grassi omega 3.

3)Riducono il rischio di diabete: mangiare 4 uova a settimana riduce il rischio per gli uomini di circa il 40% di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto a chi ne mangia solo uno a settimana, ce lo dice uno studio fatto in Finlandia.

4)Rafforzano le ossa: buono il loro contenuto di calcio che va ad essere molto importante per il rafforzamento delle nostre ossa.

5)Proteggono gli occhi: contengono luteina e zeaxantina proteggendo i nostri occhi dalle cataratte.

6)Rafforzano i muscoli: ogni uovo contiene 6 grammi di proteine, utili a rendere i muscoli più attivi, aiutano a crescere capelli e unghie.

7)Aiutano a perdere peso: le uova possono essere mangiate in qualunque periodo della giornata. A pranzo o a cena accompagnati da verdure sono un pasto leggero ed equilibrato e a basso contenuto di calorie, l’uovo ne contiene appena 70.

8)Ottimi per il cervello: nella uova è presente la colina che favorisce la funzione cerebrale, aiuta a ridurre il colesterolo cattivo e serve a far migliorare la memoria.

9)Ti danno più energia: le proteine che lo contengono ti danno una grossa carica che ti aiuta a rimanere energico durante tutta la giornata. Molti usano l’uovo anche a metà pomeriggio come merenda proprio per questo motivo.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube