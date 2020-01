A cosa servono le lenti antiriflesso

Al giorno d’oggi qualsiasi difetto visivo, o quasi, può essere corretto con il giusto paio di occhiali. Perché ciò avvenga è necessario scegliere con l’oculista e l’ottico le lenti più indicate, che ovviamente cambiano caso per caso. Sono anche disponibili appositi trattamenti, che consentono di minimizzare alcune delle problematiche correlate all’utilizzo di lenti. Uno dei più interessanti trattamenti permette di creare lenti antiriflesso blu, che permettono di riparare l’occhio dai riflessi creati sugli occhiali dai dispositivi elettronici.

La luce blu

Negli ultimi anni numerose ricerche hanno dimostrato che la luce emessa dai dispositivi elettronici non è del tutto benefica per i nostro occhi. Si tratta di una particolare luce di colore blu; in particolare è la componente blu-viola che risulta particolarmente nociva. La regolare esposizione alla luce blu-viola infatti favorisce l’invecchiamento della retina e, in particolare, favorendo l’insorgenza della Degenerazione Maculare, una patologia correlata all’invecchiamento degli occhi. Visto che molte persone oggi trascorrono buona parte della loro giornata di fronte al monitor di un computer, o usando altre tipologie di dispositivi elettronici, avere a disposizione delle lenti che permettono di proteggere gli occhi dalla luce Blu-viola nociva è decisamente un fatto positivo.

Anti riflesso e anti luce blu-viola



Per ottenere dagli occhiali con protezione dai raggi UV e dalla luce blu-viola oggi è possibile utilizzare delle lenti con trattamento anti riflesso, come ad esempio le lenti Crizal® Prevencia. Il trattamento anti riflesso garantisce numerosi vantaggi, ricoprendo le lenti con un sottile strato che filtra la luce in modo selettivo. In sostanza l’occhio è protetto dai raggi UV, sia quelli che raggiungerebbero l’occhio durante la visione, sia quelli che si riflettono sulla superficie interna dell’occhiale. Allo stesso modo limitano la presenza di riflessi di ogni genere, anche negli ambienti interni. In più filtrano anche la luce blu-viola dei dispositivi elettronici, limitando l’affaticamento visivo e la nocività data dall’utilizzo di computer e altri dispositivi.

I nostri occhi e gli stimoli luminosi

Grazie a queste nuove tecnologie gli occhiali consentono di proteggere efficacemente gli occhi dalle aggressioni quotidiane. Purtroppo infatti ogni giorno l’occhio è sottoposto ad una serie di stimoli che possono favorire l’insorgenza di patologie e accelerarne l’invecchiamento. La luce blu-viola è infatti prodotta dagli schermi dei dispositivi elettronici, ma non solo. Fa parte infatti dello spettro solare ed è prodotta anche dalle lampade a LED e da altre fonti di illuminazione artificiali. In pratica ogni giorno siamo esposti a questo tipo di stimolo dannoso, anche se di fatto non ce ne rendiamo conto.

Gli occhiali e i riflessi



Chi indossa gli occhiali è poi particolarmente sfavorito sotto questo punto di vista, in quanto la luce blu-viola e quella solare non solo raggiungono gli occhi direttamente, ma sono anche riflesse dalla parte interna delle lenti. In sostanza ad ogni esposizione si riceve una dose quasi doppia di radiazione luminosa. A lungo andare questo favorisce un più rapido invecchiamento delle diverse parti che compongono l’occhio. Con le lenti anti riflesso di nuova generazione si ottiene invece la protezione dai raggi UV e dalla luce blu-viola, da qualsiasi fonte sia essa emessa.

