A Napoli il centro migranti nascerà a Piscinola

A Napoli nascerà un centro per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti, esattamente a Piscinola nell’ex Polifunzionale. Il progetto è stato finanziato con i fondi del Ministero, la cifra stanziata è di 3,4 milioni di euro, in un’area di 14mila metri quadrati composto di verde e zone per lo sport all’aperto con attrezzature sportive.

Il nuovo centro migranti a Napoli nascerà nella zona di Piscinola

Questa struttura qualche tempo fa, fu usata per una finction della Rai “La Squadra”. Al primo piano di questa struttura saranno fatti i laboratori formativi. Questa decisione è stata presa dal Comune di Napoli ritenendolo idoneo all’uso che bisogna farne, si ricorda che questa struttura ospita già un auditorium da 400 posti.

Ci sarà la realizzazione di palestre e campi sportivi all’aperto che saranno messi a disposizione dei giovani del quartiere rispettando un percorso condiviso. Questa struttura negli anni è stata sempre oggetto di discussione in quanto sempre tenuta in condizioni di degrado.

Il Comune negli ultimi anni ha ristrutturato i locali e assegnandoli a chi di dovere. All’ultimo piano della struttura è ospitata una biblioteca. E’ stata data via libera ai primi lavori con un contributo iniziale di 250mila euro.

Questa struttura si trova a Piscinola, nell’area nord occidentale di Napoli, in passato ci sono stati assegnazioni a lavori della Rai, tipo “La Squadra”, o nel 2015 l’Auditorium fu assegnato all’attore Lello Serao di “Gomorra” per svolgere alcune attività teatrali.

Lo studio di fattibilità economica e tecnica è stata approvata l’11 luglio scorso e appena saranno conclusi i lavori, la struttura sarà disponibile a tutti i centri giovanili comunali, è stato lo stesso Viminale a dare l’ok e sbloccare i fondi di 3,4 milioni di euro che serviranno a fare i lavori e rendere la struttura agibile e funzionante in tutti i settori, sia sul campo formativo che su quello sportivo.

