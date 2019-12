A Natale Vodafone propone 3 nuove offerte da 6 euro al mese

Da sempre uno dei migliori operatori telefonici d’Italia, accostato spesso alla TIM, Vodafone è sempre stato sinonimo di qualità, di vasta rete, di velocità, ma anche di prezzi un po’ alti che fanno storcere il naso un po’ a tutti. Con l’ascesa di Iliad e di tutti gli altri operatori telefonici low coast, Vodafone ha visto il suo prestigio scendere molto lentamente. Bisogna essere sinceri: i nuovi operatori telefonici, di cui uno è figlio di Vodafone, offrono a prezzi bassi delle promozioni con una qualità sufficiente e soprattutto sono davvero trasparenti. Infatti, chi è dalla parte degli operatori low coast non rinnega gli operatori telefonici classici, non tanto per le somme elevate richieste, quanto invece per dei costi nascosti che all’improvviso spuntavano fuori senza consenso del cliente. Comunque sia, Vodafone vuole riprovarci e vuole mostrare alle nuove generazioni di operatori che può sempre reinventarsi. Per questo motivo ha deciso di lanciare tre nuove offerte da inserire nell’edizione Special, proprio per questo periodo natalizio. Vediamo cosa ha da offrirci.

Vodafone vs Iliad e non solo, le tre offerte a prezzi economici per Natale

La prima offerta della Vodafone di cui vi vogliamo parlare è chiamata la Special Minuti 50GB.

Questa offerta presenta la funzione di chiamare in modo illimitato verso tutti i numeri, di qualsiasi gestore, sia in Italia che nell’Unione Europea.

Segue poi la possibilità di usufruire di 50GB di internet disponibili sotto forma di 4.5G, il tutto a soli 6,99 euro al mese attraverso la pratica WinBack.

Per chi, invece, decide di lasciare operatori Iliad e Kena Mobile per la promozione, si passa ad un costo di 7,99 euro.

La seconda promozione di Vodafone è chiamata Special Minuti 30 giga.

Come essa si ha la stessa funzione delle chiamate sopra riportata, ma a cambiare sono i giga.

Questi invece sono 30 presentati in 4G. La promozione è rinnovabile per 6 euro al mese e vale per chi è utente FastWeb e altri operatori virtuali.

La terza ed ultima offerta della Vodafone si intitola Special Minuti 20GB.

Anche qui la formula dei minuti non cambia ed è uguale a quella presente nelle due offerte precedenti.Anche qui il fattore internet cambia, e si presenta in 20 giga da usare sotto la forma di 4g.

L’offerta è di 12,99 euro al mese ed è indicata per chi è attualmente cliente Tre.

