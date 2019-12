Abbassa i trigliceridi e incrementa la vitamina C: lo puoi fare con la rosa canina

È molto diffusa in tutta Italia, questa rosa spontanea produce bacche con molte proprietà benefiche. La rosa canina la troviamo in Italia sia nei boschi che nelle siepi, è conosciuta anche con il nome di Rosa di macchia o rosa selvatica, tra ottobre e novembre produce delle bacche con dei benefici molto importanti.

Usare la rosa canina: abbassa i trigliceridi e contiene la vitamina C

È un’ottima alternativa per prevenire e curare i malanni di stagione, è un’ottima alleata del sistema immunitario e le sue bacche hanno un alto contenuto di vitamina C. Di grande importanza uno studio fatto a livello mondiale nel 2017 dalla Spagna, che hanno definito la rosa canina quasi miracolosa per la presenza di polifenoli, vitamina E e carotenoidi. Questo concentrato di sostanze tutte antiossidanti, rende le bacche di rosa canina un’ottima soluzione per prevenire le infiammazioni e anche molto importanti per chi soffre il diabete.

Sempre lo studio condotto in Spagna, gli ha dato merito alla rosa canina di avere una buona influenza sui livelli dei lipidi epatici, apprezzati moltissimo i risultati che si ottengono sulla riduzione dei trigliceridi nel sangue.

Ci sono alcuni casi in cui bisogna fare attenzione a non assumerla, tra cui se si è allergici al nichel, se si è in gravidanza e comunque se si è in fase di allattamento. In ogni caso prima di usarle, vi conviene parlare con il vostro medico curante che saprà sicuramente consigliarvi in merito.

I benefici della rosa canina possono essere davvero tanti pensando alla presenza di vitamina A, K e B. Ci si può divertire ad usarla anche in cucina, i modi possono essere di prepararvi un bell’infuso con le bacche che vi siete raccolto oppure le potete acquistare in erboristeria, oppure prepararvi una bella e gustosa confettura.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube