Abbassa il colesterolo e dimagrisci con la dieta TLC

Questa dieta consiglia soprattutto la diminuzione dell’apporto di grassi saturi, serve per abbassare i livelli di colesterolo cattivo e per promuovere la salute cardiovascolare in generale. Questa dieta è stata condotta dagli studiosi del National Institute of Health, e questo regime alimentare consiglia un apporto energetico massimo pari a 2500 calorie quotidiane per gli uomini, e 1800 per il sesso femminile. Si consiglia, come ogni dieta, prima di iniziare, di chiedere consiglio al proprio medico curante.

Vediamo effettivamente in che cosa consiste da dieta TLC

Un’altra indicazione da prendere in considerazione, è la riduzione di grassi saturi, secondo lo studio non dovrebbero superare il 7% delle calorie assunte quotidianamente. Altri cibi da eliminare, la carne rossa, il burro, tutti gli alimenti dei fast food, il latte intero, moderare gli alcolici, pericolosi per il valore dei trigliceridi. I cibi invece che si possono consumare senza problemi sono dalle due alle quattro volte la frutta al giorno, le verdure da tre a cinque volte al giorno, ampio uso di riso, carne magra, meglio pollame, prodotti lattiero caseario a basso contenuto di grassi.

Vediamo come può essere un’ipotetica giornata

Si può cominciare con una colazione caratterizzata da una tazza di latte parzialmente scremato o totalmente scremato, come preferite, o un tè, accompagnata da una fetta di pane integrale con un cucchiaino di miele, come spuntino mattutino un frutto, massimo 200 grammi. Per il pranzo ottima l’insalata verde con un piatto di verdure a vapore, e come aggiunta di carboidrati, un piatto di riso integrale o farro, non esagerate con l’olio, entro due cucchiai giornalieri, potete aggiungere qualche spezia al contorno. Come spuntino del pomeriggio può andare bene uno yogurt magro, mentre per cena va bene un uovo accompagnato da verdure poco condite accompagnate da una fetta di pane integrale.

Dieta del minestrone, ovvero come perdere 2 kg a settimana