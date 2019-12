Acconciature da fare prima di andare a dormire per svegliarsi al mattino con i boccoli

Ci sono dei modi per trattare i capelli prima di andare a dormire che ci fanno risparmiare tempo la mattina avendo già una bella chioma ad effetto e senza perdite di tempo ad usare piastra e ferro. Svegliarsi la mattina e non avere molto tempo per dedicarsi ad aggiustarsi i capelli ci spinge a cercare un modo per risolvere questo problema. L’importante è perdere qualche minuto la sera prima di andare a letto con alcuni accorgimenti, andiamoli a vedere.

Per avere la mattina capelli già perfetti basta dedicarsi un pò la sera e tenere alcuni accorgimenti

1)La prima cosa da fare la sera prima di andare a letto è applicare una maschera adeguata per i tuoi capelli tenendola per circa 7/8 ore fino a quando facciamo la doccia la mattina.

2)Per ravvivare i tuoi capelli bisogna agire sulle radici, e per ottenere un buon risultato bisogna usare dello shampoo secco e in più usare dello spray volumizzante da mettere su capelli asciutti ottenendo pienezza e volume.

3)Un altro consiglio è quello di usare un pettine a denti larghi o la spazzola con setole miste; per fare in modo che i nodi non vengano spinti verso il basso, inizia a pettinare prima solo le punte e poi pian piano si procede verso il centro.

4)Importante durante la notte per i capelli ed evitare sorprese, usare uan federa di seta; questo evita che i capelli si possano annodare e di conseguenza spezzare, e poi un altro risvolto importante, che la superficie della federa sia liscia, così da mantenere intatta la piega.

5)Se vuoi proprio essere sicura di svegliarti la mattina con delle onde perfette, non puoi rinunciare ai cari e vecchi bigodini, mi raccomando, usa quelli morbidi, di spugna, anche perché non ti causano problemi quando dormi. Basta dividerli in piccole ciocche e avvolgerli al bigodino, la mattina basta una semplice spazzolata e subito sei pronta per uscire.

