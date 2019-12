Acconto Iva da pagare entro il 27 dicembre 2019

Oltre ai modelli Intrastat da trasmettere entro il 27 dicembre, vi è anche l’acconto Iva per i contribuenti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali e mensili vi è l’obbligo di versamento l’acconto dell’IVA relativo al periodo d’imposta in corso il 2019. L’ultimo giorno utile per effettuare il versamento è lunedì 27 dicembre 2019, subito dopo i giorni rossi di calendario per le festività natalizie. Non sono obbligati ad osservare la scadenza i contribuenti esonerati o esclusi dal versamento IVA. L’importo può essere calcolato scegliendo tre metodiche:

calcolo storico;

calcolo previsionale;

calcolo analitico.

