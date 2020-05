I benefici dell’aceto di mele sono stati riconosciuti e può essere utilizzato non solo come condimento a tavola, ma in molteplice cure, un rimedio naturale da non sottovalutare. L’aceto di mele è prezioso per la salute, favorisce la memoria e aiuta gli occhi stanchi. Una bottiglia di aceto di mele in casa non può mancare. I benefici sono molteplici, ecco un elenco di come può essere usato.

Aceto di mele per occhi e orecchie

L’ aceto di mele nelle sue proprietà contiene vitamina A, B, C ed è ottimo per combattere la stanchezza della vista dopo una giornata al PC. E’ consigliato a tutti coloro che svolgono attività lavorative che prevedono ore davanti ai monitor, e anche ai ragazzi che passano ore a giocare specialmente in questo periodo d’isolamento forzato. Ottimo anche per la salute delle orecchie, basta un cucchiaino in un bicchiere d’acqua, per migliorare la salute delle orecchie.

Rimedio naturale contro la tosse

Aiuta ad eliminare la tosse e raucedine, in questo caso si può usare in due modi: bere un bicchiere d’acqua con aceto di mele, oppure spruzzare sul cuscino un pò di aceto, vi aiuterà a dormire sonni tranquilli, In entrambi i casi i miglioramenti sono immediati.

Un amico per la memoria

Un valido aiuto per la memoria, grazie alle sue vitamine, sali minerali e amminoacidi. Basta bere un cucchiaino di aceto di mele diluito in un bicchiere d’acqua durante i pasti, combatte i radicali liberi e allontana l’invecchiamento cellulare.

Rimedio per la caduta dei capelli

E’ un ottimo rinforzante per cappelli, la sua assunzione riduce la caduta dei capelli, rinforzandoli. Lo stesso è per le unghie, aiuta a mantenerli forti e resistenti.

Dolori articolari

Un alleato per chi ha dolori articolari, la sua efficacia è valutabile nel tempo. Bisogna assumerlo per almeno due mesi, una o due volte al giorno, per mantenere toniche ed elastiche le articolazioni.

Aiuta a sorridere

Si è proprio così, l’aceto di mele mette il buon umore aiutando il sorriso, aiuta le ossa e i denti a mantenersi sani. Può essere usato come collutorio per prevenire presenza di calcio aiuta a prevenire il tartaro e le infezioni del cavo orale. Usato costantemente aiuta a mantenere lo smalto lucente.

