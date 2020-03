ACI: chiudono gli sportelli al pubblico fino al 16 marzo

A causa dell’allerta Coronavirus, tutti gli sportelli Aci del Pra e bollo auto hanno deciso di chiudere per il pubblico fino al 16 Marzo, rimangono in servizio tutti gli altri servizi online.

ACI, chiusura al pubblico fino al 16 Marzo, assicurati i servizi online

Il divieto che vige, in quanto limita gli spostamenti in tutta Italia, in base al nuovo decreto del Governo causa Coronavirus subisce degli effetti anche sugli Enti Pubblici, e così l’Aci chiuderà tutti i suoi sportelli per il pubblico fino al 16 Marzo. Rimarranno chiusi tutti gli uffici che si occupavano delle tasse automobilistiche e pagamenti e quelli delle relazioni con il pubblico.

L’Aci comunica ai cittadini che i servizi online saranno sempre attivi in modo da poter garantire tutto quello che si può fare online, anche per presentare in via telematica le pratiche. Per i pagamenti delle tasse automobilistiche non ci saranno problemi, i canali per effettuare il pagamento saranno sempre attivi, possono essere la posta, sia i telefonici che i telematici.

Ecco il comunicato diramato dall’Aci:

“In applicazione delle nuove norme per il contenimento del Coronavirus, saranno chiusi al pubblico in tutta Italia fino al 16 Marzo gli sportelli del Pubblico Registro Automobilistico, quelli adibiti alla gestione delle tasse automobilistiche e i relativi uffici per le relazioni con il pubblico. I servizi online resteranno comunque aperti e a disposizione per consentire la piena operatività degli Sportelli Telematici dell’Automobilista, compresa la presentazione telematica delle pratiche. I servizi di assistenza sulle tasse automobilistiche saranno sempre disponibili tramite i consueti canali postali, telefonici e telematici”.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube