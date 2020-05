Tornando indietro con il tempo, quando non esistevano le diete e i nutrizionisti, il medico curante alle persone sovrappeso, consigliava per combattere gli inestetismi e il grasso, un bicchiere di acqua calda.

Per sconfiggere inestetismi e grasso, basta bere un bicchiere di acqua calda

Quando anni fa non si conoscevano creme, medicine e prodotti di bellezza, veniva usata l’acqua. Bastava riscaldare l’acqua e berla tutta la giornata, così da ottenere benefici per il corpo. L’acqua normalmente fa bene sempre, per questo se ne consiglia di bere due litri al giorno.

Vediamo cosa intendiamo per riscaldare l’acqua; basta riempire un pentolino d’acqua e farlo bollire per 15-20 minuti, si consiglia di berla a stomaco vuoto e in particolare quando ci si sveglia la mattina prima di fare colazione.

Il consiglio è se non volete usare l’acqua del rubinetto, usate quella in bottiglia povera di sodio. Il primo effetto che otterrete è quello di combattere e sconfiggere gli inestetismi e il grasso. Ottimo anche per aiutarvi se soffrite di stitichezza e vi aiuta a sgonfiare la pancia in maniera del tutto naturale.

Questa reazione si va a generare in quanto aiuta molto nella digestione facendola funzionare in modo corretto. Un’altra funzione importante dell’acqua è quella di disintossicare la pelle, mantenendola lucida e pulita.

Una bella tazza di acqua calda vi aiuterà a calmare il mal di testa, ottima per i glutei e la zona addominale andando ad agire anche sulla cellulite.

L’acqua in generale è la miglior cura per i reni, ha una funzione molto importante, riesce a purificarli aiutando ad espellere le tossine. Con l’assunzione dell’acqua nella giusta maniera, si va a prevenire la formazione dei calcoli renali, che sono anche molto dolorosi e fastidiosi.

Bere un bicchiere d’acqua calda è un buon sistema per aiutare il sistema immunitario, aiuta a combattere batteri e virus. In alcuni casi bere l’acqua calda è meglio di usare un medicinale, elimina batteri e tossine contrastando raffreddore, tosse e mal di gola.

