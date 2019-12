Acqua frizzante: cosa succede se si beve prima di andare a dormire

C’è una spaccatura di vedute e di pensieri sull’acqua frizzante, c’è a chi piace e invece ci sono persone che non la sopportano proprio, ma una cosa c’è da dire che non tutti sanno, l’acqua frizzante è la cosa più dissetante fra le acque. Ma a tutti quelli che non ne possono fare a meno, la scienza purtroppo da delle brutte notizie, infatti bere l’acqua frizzante prima di andare a letto fa in modo che l’anidride carbonica in essa contenuta, non andrebbe d’accordo con il dormire.

Andiamo a vedere cosa dice la scienza sull’acqua frizzante e cosa succede se si beve prima di andare a letto

L’acqua frizzante è senza dubbio la più gradevole e la più dissetante, ma purtroppo bere l’acqua frizzante prima di andare a letto non è consigliata. Per tutti quelli che pensano che prima di andare a letto sia meglio bere l’acqua con le bollicine per rimanere dissetato tutta la notte si sbaglia, la scienza dice esattamente il contrario, quella liscia e naturale aiuta e facilità il sonno.

Uno studio afferma che bere un bicchiere di acqua prima di andare a letto è una buona abitudine che tutti dovremmo tenere, così facendo si aiuta il corpo a rimanere idratato durante la notte. Bere acqua frizzante prima di andare a letto non solo aumenta il gonfiore dello stomaco per via del l’anidride carbonica che la contiene, ma comporta anche un aumento della pressione.

Tutti si chiedono allora quale può essere il momento ideale per poter bere l’acqua con le bollicine. Sembrerebbe strano, ma durante i pasti si può bere, le quantità non ci vengono segnalate, l’unica cosa che ci viene consigliato è quello di non superare i 3 bicchieri al giorno, l’importante è non berla la sera prima di andarsi a coricare.

