Acqua micellare: il detergente per il viso estremamente delicato. Adatta praticamente ad ogni tipo di pelle, l’acqua micellare si differenza dai comuni struccanti o latte detergente poiché molto meno densa. All’aspetto si tratta proprio di un’acqua aromatizzata ( all’aloe, all’argan e così via) che lascia la pelle morbidissima.

Acqua micellare: cos’è e come lavora

L’acqua micellare è un detergente che, se passato sul viso, elimina il make-up ed il sebo prodotto dalla pelle. La sua comparsa si fa risalire agli anni ’80, anni in cui i Make-up Artist la usavano per le proprie modelle. Si tratta, infatti, di un prodotto estremamente versatile e di facile utilizzo che, con una sola passata, elimina tutto il trucco dal viso. L’acqua micellare va applicata su un dischetto o batuffolo di cotone e passata sulla pelle. Il suo pregio è quello di unire le proprietà benefiche del latte detergente e del tonico struccante bifasico.

Un solo prodotto, con una resa nettamente migliore. Si caratterizza per non essere di consistenza oleosa, per cui non è necessario eliminarla dal viso una volta applicata. Si chiama così proprio per la presenza delle micelle, che permettono di detergere la pelle senza essere troppo aggressive.

Come è composta e come si utilizza:

L’acqua micellare è composta dalle micelle e dall’acqua termale. Spesso aromi naturali o profumi vengono aggiunti per rendere più piacevole alla pelle il momento di eliminazione del make-up. Le micelle sono un po’ dei veri e propri magneti. Sono in grado di attirare le impurità sfidando quasi le leggi della fisica. Anche l’utilizzo ripetuto dell’acqua micellare più volte nell’arco della giornata, non crea danni alla pelle, che rimane invece estremamente idratata. Insomma, si tratta di un beauty routine estremamente semplice e naturale.

E’ poi essenziale idratare la pelle con una buona crema idratante, dopo l’applicazione. In questo modo la pelle è pulita ed idratata con pochissimi gesti. Sugli occhi, i dischetti imbevuti, possono essere lasciati per qualche secondo. Così facendo, si elimina anche il trucco più waterproof. Il maggior beneficio? Così, non si sfrega la pelle!

