Le acque detox aiutano a dimagrire, con l’effetto immediato di sgonfiare la pancia. Sono facili da preparare con ingredienti semplici da trovare. Si sente spesso parlare delle acque detox, ma di cosa si tratta? Si tratta di acque con l’aggiunta di vari ingredienti, che le rendono piacevole da bere e con tantissime funzioni benefiche; tra i tanti benefici, sono utili per combattere gli inestetismi della cellulite, sono depurative e ottime per sgonfiare la pancia. Le acque detox sono economiche perchè è possibile prepararla in casa con pochissimi ingredienti facili da reperire.

Acque detox: piacevoli da bere

Le acque detox sono acque aromatizzate, semplici da preparare, dal gusto fresco e senza zuccheri; permettono all’organismo di depurarsi, sono ottime per chi cerca la pancia piatta, in quanto permette di sgonfiarla e aiuta ad attivare il metabolismo.

Le acque detox hanno tantissime proprietà benefiche, oltre a quelle dimagranti e aiutare a contrastare gli inestetismi della cellulite: eliminano le tossine, aiutano a mantenere il corpo idratato, ridonano alla pelle lucentezza e combattono la ritenzione idrica.

Sono molte le persone che non riescono a bere molta acqua, ma l’acqua detox è piacevole e aiuta a berla facilmente e con piacere.

Come si prepara

Le acque detox sono realizzate con acqua di rubinetto o minerale, arricchite con spezie, frutta e verdure da mettere in infusione per qualche ora. A seconda degli effetti che si vogliono avere si scelgono gli ingredienti, si inseriscono in una bottiglia o barattolo insieme all’acqua. La frutta in infusione non dev’essere sbucciata, il contenitore va riposto in frigorifero per tutto il tempo di infusione; da qui, infatti, viene il suo senso di freschezza.

I vari tipi di acque detox

Ecco i vari tipi di acque che si possono preparare, a seconda degli effetti che si vogliono ottenere.

Per sgonfiare la pancia: questa ricetta è utile, oltre a sgonfiare la pancia, anche a perdere peso e a riattivare il metabolismo. Mettere in infusione i seguenti ingredienti: fettine di lime, zenzero e cetriolo non sbucciato, aggiungere acqua e lasciare in infusione per due ore in frigorifero.

Acqua delox per combattere la cellulite: lasciare in infusione pezzi di anguria con foglie di menta piperita, sempre per circa due ore in frigo. Questo tipo di acqua aiuta a combattere la cellulite, la ritenzione idrica e gonfiori (piedi, gambe, ecc.)

